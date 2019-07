06:48 Uhr

Nach Drogenfund wird die Wohnung durchsucht

Eine Polizeikontrolle in Dillingen und ihre Folgen. Was drei Burschen angestellt haben.

Von Thomas Wunder

Eine Polizeikontrolle in Dillingen hatte jetzt eine Wohnungsdurchsuchung in Landsberg zur Folge.

Wie die Polizei meldet, wurde am Mittwoch kurz nach Mitternacht in Dillingen ein 15-, ein 19- und ein 22-Jähriger kontrolliert Dabei entdeckten die Beamten neben Drogenutensilien bei dem 22-Jährigen über zehn Gramm Marihuana. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Durchsuchung der Wohnung des 22-Jährigen im Bereich Landsberg an. Gegen ihn und den 19-Jährigen wird unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Seit einer Woche als vermisst gemeldet

Der 15-Jährige war zudem von einer Jugendeinrichtung bei Schwabmünchen als vermisst gemeldet worden, nachdem er die Schule geschwänzt hatte. Seit mehr als einer Woche war er nicht mehr in der Einrichtung erschienen. Eine Erzieherin machte sich extra auf den Weg nach Dillingen, um den Jugendlichen abzuholen.

