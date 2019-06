09:34 Uhr

Nach Krisensitzung im Rathaus: Märkte kehren in die Innenstadt zurück

Der Landsberger OB Mathias Neuner ist aus dem Urlaub zurück und hat zwei Themen auf der Agenda. Die Märkte werden wieder verlegt.

Von Alexandra Lutzenberger

Der Landsberger Oberbürgermeister Mathias Neuner ist aus dem Urlaub zurück und hat heute gleich zwei wichtige Themen auf der Agenda. „Wir reden über die Situation an der Pössinger Straße. Hier muss, wenn Unwetter drohen, etwas getan werden.“ Eine Schlammlawine hatte beim Starkregen am Samstagabend mehrere Keller verwüstet. Dort gebe es an der Ecke Bayerfeld-/Pössinger Straße zwar einen Entlastungskanal, der aber durch die Wassermassen verschlammt gewesen sei. „Das wird jetzt natürlich beseitigt“, so Neuner. Er verweist darauf, dass die Schächte in diesem Bereich regelmäßig gewartet werden.

Über die Bewirtschaftung des abschüssigen Geländes wolle man mit den Landwirten reden. „Vielleicht muss man dort etwas anderes anbauen, das die Erde besser hält.“

Auch die Märkte sind Bestandteil der Sitzung

Auch die Verlagerung der Wochenmärkte wird diskutiert. „Ein wichtiges Thema. Der derzeitige Platz an der Waitzinger Wiese passt nicht“, so Neuner. „Damit bin ich nicht glücklich." Der Wochenmarkt und der Bauernmarkt werden zurück in die Stadt verlegt - in die Ludwigstraße und an den Hellmairplatz. Die Regelung soll ab Mittwoch gelten. Offen ist noch, was an den Hauptwochenenden des Ruethenfestes passiert.

