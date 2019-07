vor 20 Min.

Nach Ruhestörung: Mann wirft Musikbox in Baggersee

Am Spitzer Weiher bei Geltendorf ärgert sich ein 56-Jähriger über zu lauten Hip Hop. Nicht nur er erstattet Anzeige.

Von Thomas Wunder

Weil er sich von lauter Musik gestört gefühlt hat, hat ein Mann am späten Sonntagabend am Spitzer Weiher bei Geltendorf die Musikbox eines Jugendlichen ins Wasser geworfen. Den 56-jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, teilt die Polizei mit.

Polizei greift den Mann auf

Der Mann fühlte sich offensichtlich in der Ruhe gestört als Jugendliche am Baggersee Hip-Hop-Musik hörten. Er griff sich die Box im wert von rund 150 Euro und warf sie in den Baggersee. Danach lief er zu seinem Wohnmobil gelaufen und fuhr davon. Als er später von der Polizei aufgegriffen wurde, sagte er, er werde eine Anzeige wegen Ruhestörung machen.

