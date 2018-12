vor 41 Min.

Nach Streit: Mann würgt seine Bekannte

In der Nacht auf Sonntag gerieten ein Mann und eine Frau in Landsberg in Streit. Er eskalierte und der 49-Jährige würgte die Frau. Sie floh auf die Straße.

Eine handgreifliche Auseinandersetzung gab es in der Nacht auf Sonntag zwischen einem 49-Jährigen und einer 32-jährigen Frau in Landsberg. Beide waren alkoholisiert.

Von Stephanie Millonig

Kurz vor 1 Uhr flüchtete eine 32-jährige Kanadierin laut Polizei aus einer Wohnung in der Lechfeldstraße in Landsberg, nachdem sie von einem Freund, einem 49-jährigen Deutschen, nach einem Streit gewürgt worden war. Beide standen unter deutlicher Alkoholeinwirkung.

Beide arbeiten zusammen in Kandada

Da sich beide Personen nur noch bis Anfang Januar 2019 in Deutschland aufhalten und dann zusammen zurück nach Kanada fliegen, wo sie zusammen arbeiten und auch leben, wurde die Staatsanwaltschaft verständigt. Diese ordnete beim Täter eine Blutentnahme an. Die junge Kanadierin erlitt bei dem Angriff blaue Flecken an einem Handgelenk und eine leichte Rötung am Hals.

