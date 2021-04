Nach Stromausfall am Ammersee: So viele Haushalte sind betroffen

Plus Am Samstagnachmittag fällt in vielen Orten am Ammersee der Strom aus. Wie viele Haushalte betroffen sind und was die Ursache ist.

Nichts ging mehr am Samstagnachmittag am Ammersee-Westufer und auch in einigen Orten südlich des Sees sowie in Erling bei Andechs. Zumindest nichts mehr, was Strom benötigt. Denn gegen 16.10 Uhr fiel in vielen Haushalten zwischen Windach und Wessobrunn der Strom aus. Über die Ursache des Stromausfalls und wie viele Haushalte betroffen waren hat unsere Zeitung mit dem Pressesprecher der Bayernwerk AG gesprochen, die für die Stromversorgung in diesem Gebiet zuständig ist.

Laut Bayernwerk-Pressesprecher Maximilian Zängl waren vom Stromausfall, der bis etwa 17 Uhr andauerte, die Bereiche Windach, Schondorf, Utting, Dießen, Pähl, Raisting, Wessobrunn und Erling/Andechs betroffen. In rund 8000 bis 10.000 Haushalten ging für knapp eine Stunde nichts mehr.

Die Suche nach der Ursache

Zängl erläutert: „Der Stromausfall kam im Umspannwerk in Dießen zustande, wo das Hochspannungsnetz mit dem Mittelspannungsnetz verbunden wird, von wo aus der Strom dann quasi verteilt wird.“ Bis jetzt wisse man nur, dass der eigentliche Auslöser des Ausfalls nicht im Umspannwerk selbst zu suchen sei. Dort sei aber der Leistungsschalter vom Netz gegangen, was mit einer kurzen Entladung einhergehe, die durchaus auch mit lauteren Geräuschen einhergehen könne. Ein Augenzeuge, der just im Moment des Stromausfalls im Bereich der Umspannwerks am Vogelherd im Süden von Dießen unterwegs war, berichtet dem Landsberger Tagblatt, er habe einen lauten Knall gehört.

Im Umspannwerk Dießen an der Vogelherdstraße (unser Bild zeigt die Sanierungsarbeiten) ging ein Leistungsschalter vom Netz und sorgte für einen großflächigen Stromausfall. Foto: (Archiv) Julian Leitenstorfer

„Unsere Techniker konnten den Stromausfall glücklicherweise recht schnell beheben“, so der Pressesprecher. Weil die Energieversorgung der Bayernwerk AG auf vielen Ebenen miteinander vernetzt sei, habe man zügig reagieren und auf andere Stromversorgungsleitungen ausweichen können. „Das geschieht natürlich nur unter der Wahrung jeglicher Sicherheitsvorkehrungen und nimmt dadurch auch eine gewisse Zeit in Anspruch“, erklärt Zängl.

Dießener Umspannwerk wurde saniert

Das Umspannwerk in Dießen befindet sich seit über 40 Jahren am südlichen Ende des Ortes nahe dem SOS-Kinderdorfs. Seit 2019 war das sogenannte 110kV-kV-20-Umspannwerk saniert und erweitert worden. Ein solches Umspannwerk verbindet Stromleitungen unterschiedlicher Spannungen. Große Transformatoren wandeln dort, wie Zängl erläutert, Hochspannung in Mittelspannung um. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen waren die aus den 1970er-Jahren stammenden Schaltanlagen modernisiert worden.

