08:58 Uhr

Nach Verfolgungsjagd durch Landsberg: Junger Mann muss ins Gefängnis

Ein 26-Jähriger wird in Augsburg zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Weilheimer hatte sich im Januar 2018 in Landsberg eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Von Michael Siegel

„Das war wirklich Wahnsinn“, erkannte schließlich selbst der Angeklagte vor Gericht. Im Januar 2018 hatte er sich mit der Polizei eine höchst gefährliche Verfolgungsjagd durch Landsberg geliefert. Jetzt wurde er unter anderem wegen versuchter Körperverletzung, Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie einer Schusswaffe und Sachbeschädigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt.

Hier lesen Sie den damaligen Bericht in der Zeitung: 25-Jähriger liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

An jenem Donnerstagabend des 18. Januar war der 26-jährige vormalige Verkäufer von daheim in Weilheim nach Landsberg gefahren. Bei einer Bekannten beschaffte er sich Nachschub an Amphetamin, das später in seinem Auto sichergestellt wurde. Er selbst habe das Aufputschmittel für seinen Konsum gebraucht und auch an jenem Tag eingenommen, erzählte er im Prozess.

Mit gefälschtem Kennzeichen unterwegs

Als er damals gegen 20.25 Uhr auf dem Heimweg am Landsberger Hauptplatz den bereits blinkenden und hupenden Streifenwagen der Polizei hinter sich bemerkte, suchte er sein Heil in der Flucht durch die Altstadt. Er sei in Panik geraten, dass man das Amphetamin bei ihm finden könnte und dass man sein Auto näher untersuchen würde, so der Angeklagte. Allein sein Auto: Ohne Zulassung und Versicherung war es mit gefälschten Kennzeichen ausgerüstet.

Wie der Fahrer wusste, funktionierte an dem VW Golf (Kaufpreis 60 Euro) seit einigen Tagen die Fußbremse nicht mehr. Runterschalten und Handbremse, das war seine Methode. Muss erwähnt werden, dass der 26-Jährige keinen gültigen Führerschein besaß? Jedenfalls versuchte er zu entkommen, auf der Schongauer Straße überholte er mehrere an einer roten Ampel stehende Fahrzeuge und fuhr über die Kreuzung, so Staatsanwalt Benjamin Junghans in der Anklageschrift.

Zwei Polizisten konnten sich durch einen Sprung zur Seite retten

In der Folge soll er mehrfach versucht haben, den Streifenwagen hinter sich abzudrängen. Dann ging es Richtung Polizeirevier in der Katharinenstraße. Dort wurde der 26-Jährige bereits erwartet. Heftig winkend standen eine Beamtin und ein Beamter auf der Straße und versuchten, den Mann anzuhalten – sie wussten ja nichts von der Bremsen-Misere des herannahenden Autos.

Nur Dank entsprechender Ausweichbewegungen in letzter Sekunde gelang es den Beamten, nicht überfahren zu werden. Wegen dieses Vorkommnisses stand zunächst der Vorwurf der Tötungsabsicht gegen den Angeklagten im Raum (und eine deutlich höhere Strafe), der aber nicht weiterverfolgt wurde. Weiter ging die Flucht, teils mit bis zu 100 Stundenkilometer. Im Gottesackerangerweg bei der Waitzinger Wiese durchbrach der Golf zuletzt eine Schrankenanlage (Sachschaden 800 Euro), bevor der Pkw zum Stehen kam.

Kurz darauf konnten der Angeklagte von der Polizei festgenommen werden, nicht ohne dass einer der Beamten dabei verletzt wurde.

Der Angeklagte hoffte auf eine Bewährungsstrafe

Anfänglich hatte sich der 26-Jährige einer sogenannten verfahrensvereinfachenden Verständigung („Deal“) samt eines umfassenden Geständnisses widersetzt, da er auf eine Bewährungsstrafe hoffte. Für eine Höchststrafe von bis zu zwei Jahren Haft (dafür gibt es noch Bewährung) war die Staatsanwaltschaft aber nicht zu gewinnen. Im zweiten Anlauf vor Richter Dominik Wagner gab es gestern doch solch einen Deal auf Initiative von Rechtsanwalt Winfried Folda: Ein Strafmaß zwischen zwei Jahren und zehn Monaten und drei Jahren, sechs Monaten Haft wurde dem 26-Jährigen in Aussicht gestellt.

Folglich räumte der die Vorwürfe gegen ihn ein. Dazu zählte auch der unerlaubte Besitz einer Schusswaffe, die bei ihm gefunden worden war. Ja, berichtete er Richter Wagner und seinen Schöffen, er habe das Auto eigentlich nur gekauft, um in Landsberg einfacher (Drogen) einkaufen zu können. An jenem Abend sei er in Panik geraten, er habe niemanden verletzen wollen.

Nach dem Gefängnis geht es in die Entziehungsanstalt

Wegen des Geständnisses konnte das Gericht ein halbes Dutzend Zeugen wieder ausladen. Dennoch wurden mehrere mit den Vorgängen befasste Polizistinnen und Polizisten vernommen, die schilderten, was sie erlebt hatten. Der Arzt und Gutachter Dr. Oliver Kistner, der den Angeklagten untersucht hatte, diagnostizierte ihm eine Abhängigkeit von verschiedenen Drogen wie Amphetamin und Metamphetamin. Er riet dazu, den Angeklagten am Schluss einer Haftzeit in eine Entziehungsanstalt einzuweisen.

Dem folgte das Gericht. Drei Jahre und vier Monate muss der Angeklagte in Haft, die letzten beiden Jahre soll er in eine Entziehungsanstalt, um seiner Drogensucht Herr zu werden. Außerdem darf der 26-Jährige die nächsten fünf Jahre keinen Führerschein machen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Themen Folgen