17:40 Uhr

Nach dem Brand: Mancher hat nur noch T-Shirt und Shorts

Einige Sachen konnte aus der Asylunterkunft in der Iglinger Straße in Landsberg gerettet werden, die meisten Geflüchteten haben jedoch alles verloren.

Nach dem Feuer in der Asylunterkunft in Landsberg ist das Hab und Gut der Bewohner zum Großteil beschädigt. Wie es für sie weitergeht.

Von Stephanie Millonig

Landsberg In der Asylunterkunft in der Iglinger Straße in Landsberg hat es wie berichtet gebrannt. Mit nur wenigen Sachen am Leibe, retteten sich die Geflüchteten vor dem Feuer aus der Containeranlage. Die Brandursache ist laut Polizei noch nicht ermittelt, Anhaltspunkte für Brandstiftung gibt es nicht.

Wie geht es jetzt weiter? Laut der stellvertretenden Pressesprecherin des Landratsamtes, Anna Diem, sind einige der 56 Bewohner vorübergehend bei Freunden, Helferkreismitgliedern oder beim Arbeitgebern untergekommen, der Rest sei in der Flüchtlingsunterkunft in Kaufering untergebracht. In der Iglinger Straße leben laut Diem hauptsächlich anerkannte Asylbewerber, die noch keine eigene Wohnung finden konnten.

Wo sind Ausweis oder Deo?

Unter anderem die sieben Außendienstmitarbeiter des Landratsamtes, aber auch Mitarbeiter der Diakonie Oberland und Kaufering, Integrationsbeauftragte und der Helferkreis kümmern sich laut Diem darum, dass die Geflüchteten versorgt sind. Denn die jungen Männer aus Eritrea, Nigeria, Pakistan, Afghanistan, Syrien, dem Senegal, Sierra Leone und Äthiopien haben zumeist viel verloren, ihr Hab und Gut ist verraucht und von Löschchemikalien verschmutzt: „Mancher kam nur mit kurzem T-Shirt und kurzer Hose raus, erzählt Diem. „Wo ist mein Ausweis, wo sind meine Socken, mein Deo“, mit diesen Fragen sind die jungen Männer jetzt konfrontiert, erzählt die Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte Sabine Rid: „Meine Arbeit ist es, zu sehen, dass es dem Einzelnen halbwegs gut geht.“ Mancher könnte es ganz gut tragen, für andere sei der Brand eine hochgradig traumatische Erfahrung.

Wie Marianne Asam vom Kreisverband des Roten Kreuzes erzählt, habe der Gebrauchtkleiderladen „Die Schatztruhe“ in Landsberg eine Liste der Personen bekommen, die sich einkleiden durften und am Vormittag seien bereits einige Geflüchtete da gewesen. Freilich sei es nicht einfach, Kleidung für die jungen Männer zu finden, die oft sehr zierlich seien. „Sie brauchen eigentlich große Kindergrößen, 176 oder 178.“ In der Facebookgruppe „Du kommst aus Landsberg, wenn ...“ hatte es am Mittwochvormittag kurzzeitig einen Aufruf gegeben, Kleider zu spenden und bei der Schatztruhe abzugeben. Dieser Aufruf ging nicht vom Roten Kreuz aus, erläutert Asam.

