07:52 Uhr

Nach schwerer Krankheit: Für Laurin einen Herzenswunsch möglich machen

Der zwölfjährige Laurin aus Dießen war an Krebs erkrankt: Nun will die Familienkrebshilfe mit einer Veranstaltung im Blauen Haus und vielen Unterstützern das Kind finanziell unterstützen.

Von Dieter Schöndorfer

Laurin ist ein Naturbursch durch und durch. Er liebt es in die Berge zu gehen und im Wald umherzustreifen. Zuhause in Dießen kümmert er sich um den Garten. Eine glückliche Kindheit, die der Zwölfjährige erlebt – sollte man meinen. Doch für über einem Jahr erkrankte Laurin an Lymphknotenkrebs. Nachdem die erste Behandlung abgeschlossen war, kehrte der Krebs nach zwei Monaten zurück. Seit dieser Woche ist der junge Dießener nun aus der Rehabilitation zurück. Chemotherapien und Krankenhausaufenthalte liegen zurück. Die Abschlussuntersuchung im Oktober brachte ein positives Ergebnis: Laurin hat die Krankheit vorerst besiegt. Jetzt geht es darum, wieder in den Alltag, zu seinen Freunden zurückzufinden. Am Sonntag, 16. Dezember, findet nun von 11 bis 19 Uhr im Blauen Haus eine Benefizveranstaltung statt, um Laurin und seiner Mutter auch zu helfen, finanziell die schwere Zeit einigermaßen zu bewältigen.

Eine große Herausforderung

Die Krankheit zu besiegen ist nämlich das eine, das Leben künftig zu meistern ist die andere Herausforderung, weiß auch Christian Neumeier von der Familienkrebshilfe Sonnenherz. Die Kosten während der Reha, die auf die junge Familie zukamen, waren enorm. Kerstin Pichler, alleinerziehende Mutter, hatte ihren Job vorübergehend aufgegeben müssen, um sich ganz der Betreuung ihres Sohnes widmen zu können.

Ein Jahr nicht mehr in der Schule

„Laurin, der sonst ein sehr lebhafter Bursch ist, brauchte meine Nähe während seiner Krankheitsphase ganz besonders.“ Schlimm sei für den aufgeweckten Burschen auch gewesen, dass er seit beinahe einem Jahr nicht mehr in der Schule war. Während der Reha habe es zwar eine Stationsschule gegeben, doch ein adäquater Ersatz für die Freunde und Klassenkameraden sei das nicht gewesen. Jetzt freut sich Kerstin Pichler sagen zu können: „Es ist wohl so, dass er ab Januar wieder in die Regelschule gehen kann.“

Hohe Fahrkosten sind ein Problem

Die Familienkrebshilfe Sonnenherz, eine noch junge, gemeinnützige und unabhängige Organisation zur finanziellen Unterstützung von Familien, versucht, mit finanzieller Unterstützung zum Beispiel für kliniknahen Wohnraum für Angehörige zu sorgen, springt bei Fahrtkosten in die Bresche, ermöglicht die Betreuung der Angehörigen, gleicht eventuellen Lohnausfall aus und hilft auf vielen weiteren Gebieten. Denn oft, so Christian Neumeier, übersteigen die Ausgaben weit die finanziellen Möglichkeiten der betroffenen Familien.

Erlöse aus der Benefizveranstaltung

Dazu verwendet sie als wohltätige Organisation hauptsächlich Erlöse aus Benefizveranstaltungen wie jene am Sonntag im Blauen Haus, um die Familie durch die Einnahmen. Die Erlöse und Spenden daraus werden laut Familienkrebshilfe Betroffenen direkt und unbürokratisch zur Verfügung gestellt.

Zu dem Benefizfest für die ganze Familie, das am Sonntag von 11 bis 19 Uhr stattfindet, ist der Eintritt kostenfrei und alle Erlöse der verzehrten Speisen und Getränke gehen an die hilfsbedürftige Familie.

Die im Blauen Haus agierenden sozialen Vereine haben laut Anika Nawo, Projektleiterin der Familienkrebshilfe, bereits ihre Unterstützung signalisiert. Alle Künstler, die das Tagesprogramm gestalten, verzichten auf ihre Gage. Auch einige ortsansässige Unternehmen wirken bei der Veranstaltung mit, indem sie ihre Produkte und Dienste kostenlos zur Verfügung stellen.

Ein Lauf für den guten Zweck

Besuch gibt es auch aus Landsberg. So teilt Otto Fischer von der FT Jahn Landsberg dem LT mit, dass er sich mit einer Läufergruppe auf den Weg machen, am Ammerseeufer einen Lauf durchführen möchte und anschließend ins Blaue Haus kommen und dort mit ihren Spenden die Aktion unterstützen (Treffpunkt zur Fahrt nach Dießen: 9.45 Uhr am Jahnheim).

Im Blauen Haus mit dabei sein werden laut Organisatoren die Blaskapelle Pöcking sowie das Jugendorchester Münsing und auch die Blaskapelle Raisting hat ihren Besuch angekündigt. Das Duo von „Dinner For One“ wird ebenfalls dabei sein, wie auch Winnetou-Darsteller Matthew Daniels. Ab 16 Uhr wird der Schauspieler und Sänger im Blauen Haus in Dießen live auf der Bühne stehen und seinen neuen Hit vorstellen.

Passend zur Vorweihnachtszeit kommt natürlich der Nikolaus zu Besuch (zwischen 14 und 15 Uhr) und auf den freut sich Laurin ganz besonders. Der heilige Mann wird ihm nämlich einen Herzenswunsch erfüllen und hat dabei seine Kontakte zur Dießener Firma Leicher spielen lassen. Der Naturbursche Laurin darf mit Waldarbeitern in den Forst und wird dann in einem Harvester sitzen und zusehen, wie das schwere Arbeitsgerät Bäume fällt.

Einen Wunsch hätte aber auch Mutter Kerstin Pilcher, die mit ihrem Sohn erst seit Juni in Dießen wohnt: „Vielleicht kann uns ja jemand einen Kontakt für Musik- und Gestalttherapie herstellen.“ Das, so hofft sie, wird Laurin helfen, die Krankheit auch seelisch besser zu bewältigen.

