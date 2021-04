Nach tödlichem Unfall bei Issing: Polizei sucht diesen Autotyp

Ein Autofahrer spielt bei einem tödlichen Verkehrsunfall in der Nähe von Issing eine wichtige Rolle. Die Polizei sucht nach ihm und liefert neue Details zu seinem Auto.

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag bei Issing ereignet hat (LT berichtete), sucht die Polizei Landsberg jetzt den Fahrer eines bestimmten Autos.

Ermittlungen zum flüchtigen Pkw ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen (Mini-)Van beziehungsweise Kombi handelt. Die Farbe soll beige, hellbraun oder bronze sein. Das Fahrzeug war den Aussagen zufolge zur Unfallzeit mit einem männlichen Fahrer im Alter von rund 55 bis 65 Jahren besetzt. Derzeit liegen noch keine konkreten Angaben zum Hersteller oder zum amtlichen Kennzeichen vor.

Mehrere Autos standen an der Kreuzung bei Issing

Wie berichtet, hatte sich der Unfall am Samstag gegen 15.45 Uhr an der versetzten Kreuzung der Straße Thaining–Pflugdorf mit der Staatsstraße Landsberg–Weilheim bei Issing ereignet. Im Kreuzungsbereich stieß eine 59-jährige Autofahrerin aus Augsburg, die in Richtung Landsberg unterwegs war, frontal mit einem entgegenkommenden Wagen eines Penzbergers zusammen. Mit ihm im Auto saßen seine 41-jährige Ehefrau und sein zehnjähriger Sohn.

Die anderen Verletzten sind laut Polizei außer Lebensgefahr

Unmittelbar vor dem Unfall befanden sich drei weitere Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, wie die Polizei mitteilte: Ein Pkw stand auf der Linksabbiegerspur Richtung Thaining, zwei weitere Autos wollten aus Richtung Thaining kommend in die Staatsstraße abbiegen. Nach Zeugenaussagen sei das Auto, das in Richtung Süden fahren wollte, ein Stück weit in die Kreuzung eingefahren, so die Polizei. Die aus Richtung Issing kommende 59-jährige Autofahrerin wich daraufhin nach links aus und stieß frontal mit dem Wagen des Penzbergers zusammen. Dessen Ehefrau starb auf dem Weg in ein Krankenhaus.

Drei weitere Personen schwebten zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Ihr Zustand, so die Polizei, sei mittlerweile stabil. Nach wie vor werden Zeugen gesucht. Diese sollen sich bei der Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0 melden. (wimd/ger)

