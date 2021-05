Nach wie vor Spitzenreiter: Inzidenzwert im Kreis Landsberg sinkt weiter

Die niedrigste Corona-Inzidenz in ganz Bayern: Der Landkreis Landsberg verteidigt seinen Spitzenplatz. Ab heute gelten gelockerte Regeln.

Der Landkreis Landsberg hat seinen bayerischen Spitzenplatz mit der niedrigsten Corona-Inzidenz behauptet: Am Samstagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 62,3. Am Freitag hatte der Wert noch bei 67,3 gelegen. Der Inzidenzwert sagt aus, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, mit dem Coronavirus infiziert haben oder positiv getestet wurden. Am Samstag meldete das RKI 13 neue Corona-Fälle für den Landkreis Landsberg.

Da der Inzidenzwert seit vergangenem Sonntag im Landkreis Landsberg die 100er-Marke konstant unterschreitet, gelten ab 1. Mai gelockerte Corona-Regeln. Die nächtliche Ausgangsbeschränkung ist weggefallen, außerdem werden die Kontaktbeschränkungen erleichtert, ab nächster Woche findet Präsenz- oder Wechselunterricht an den Schulen statt und es gibt Erleichterungen für den Einzelhandel. Das hatte das Landratsamt Landsberg am Donnerstag mitgeteilt.

