Nach zehn Jahren: Klinikum Landsberg macht wieder Gewinn

Erstmals seit zehn Jahren schließt das Klinikum Landsberg mit einem Plus ab. Wie Vorstand Marco Woedl die positive Entwicklung trotz Corona-Pandemie erklärt.

Gute Nachrichten aus dem Klinikum Landsberg: Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Überschuss von rund 1,1 Millionen Euro erwirtschaftet. Damit schließt das Kommunalunternehmen trotz Corona-Pandemie erstmals seit zehn Jahren mit einem positiven Ergebnis ab. Bei einer Pressekonferenz am Freitag stellte Klinik-Vorstand Marco Woedl die Zahlen vor und erläuterte, wie die Wende gelingen konnte.

Seit 2017 ist Marco Woedl Vorstand des Landsberger Klinikums. Bei seiner Einstellung versprach er, das Klinikum innerhalb von drei Jahren aus den roten Zahlen zu führen. Denn in den vergangenen zehn Jahren musste der Landkreis immer wieder finanziell für das Kommunalunternehmen einspringen. Insgesamt rund acht Millionen Euro an Defizit hätten in diesem Zeitraum ausgeglichen werden müssen, sagte Landrat Thomas Eichinger (CSU) bei der Pressekonferenz.

Marco Woedl ist seit 2017 Vorstand des Landsberger Klinikums. Foto: Thorsten Jordan/Archiv

Doch wie ist die Wende gelungen? "In erster Linie ist die wirtschaftliche Stabilität des Klinikums, vor allem auch zu Pandemiezeiten, eine ganz exzellente Teamleistung der Mitarbeiter des Klinikums", sagte Marco Woedl. Er nannte aber auch einige Maßnahmen, die zur wirtschaftlichen Verbesserung beigetragen hätten. Unter anderem die Neuaufstellung der Kindermedizin, die deutlich mehr Patienten zur Folge gehabt hätte, aber auch die Steigerung der Geburten ( von 1064 im Jahr 2019 auf 1258 im Jahr 2020) und die Eröffnung (2019) und Erweiterung (2020) der Premiumstation.

Gleichzeitig dämpfte der Klinik-Vorstand aber auch etwas die Euphorie. Denn die Corona-Pandemie habe in den ersten Monaten des Jahres 2021 sehr negative Spuren hinterlassen. "Die aktuell zufließenden Ausgleichszahlungen des Bundes sind leider nicht ausreichend, um die fehlenden Umsätze zu kompensieren." Aussagen über das Ergebnis im Jahr 2021 seien aufgrund der unsicheren Corona-Lage derzeit nicht zu tätigen.

