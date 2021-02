vor 40 Min.

Nachbarschaftshilfe Dießen will Senioren vor Einsamkeit schützen

Plus Sabine Krämer und ihre Mitstreiterinnen von der Nachbarschaftshilfe in Dießen kämpfen in der Corona-Pandemie gegen die soziale Isolation. Vor allem älteren Menschen machen sie jetzt ein neues Angebot.

Von Frauke Vangierdegom

Die Corona-Pandemie hat das Leben vieler Menschen, besonders das älterer Bürger, massiv eingeschränkt. Begegnungen sind selten geworden in diesen Tagen, die Enkel dürfen nicht mehr zu Besuch kommen und Einkaufen empfinden manche von ihnen als Risiko. Die soziale Isolation trifft ältere Menschen besonders hart, und macht das Leben für Senioren einsamer und herausfordernder. Nun macht die Nachbarschaftshilfe in Dießen vor allem älteren Menschen eines neues Angebot. So funktioniert es.

Deshalb hat die Nachbarschaftshilfe Dießen das Projekt „Wir hören zu“ ins Leben gerufen, eine Art telefonischer Besuchsdienst, um insbesondere gegen die Einsamkeit ein Zeichen zu setzten. An fünf Tagen die Woche jeweils von 10 bis 18 Uhr können Senioren die kostenfreie Telefonnummer wählen und mit ehrenamtlichen Helfern über das sprechen, was sie beschäftigt, ihnen sagen, was ihnen im Alltag fehlt. Damit auch ausreichend Zeit für längere Gespräche ist und das Bereitschaftstelefon der Nachbarschaftshilfe nicht blockiert ist, werden die Anrufer zurückgerufen. Reden ist das eine, aber auch Menschen, die Unterstützung beim Einkaufen brauchen, dürfen sich melden.

Einfach da sein und zuhören

„Es ist uns wichtig, alle Bürger anzusprechen. „Wir möchten auch nicht kluge Ratschläge geben, sondern einfach da sein und zuhören“, erklärt Sabine Krämer, Gründerin und Vorsitzende des Vereins. Es seien vielleicht auch manchmal Sorgen und Ängste, mit denen man die eigenen Angehörigen nicht belasten möchte. Letztendlich entscheiden die Anrufer selbst, worüber sie sprechen möchten. Sabine Krämer hat in diesem Projekt vier erfahrene ehrenamtliche Helferinnen an ihrer Seite, die vor allem zuhören und versuchen, auf das einzugehen, was die Anrufer gerade erzählen.

Und Krämer weiß aus eigener Erfahrung, wie gut es manchmal tut, einfach nur eine nette Stimme am anderen Ende der Telefonleitung zu hören. „Ich betreue seit Langem eine ältere Dame, mit der ich unter anderem normalerweise jede Woche auf den Friedhof gehe“, sagt sie. Weil das derzeit coronabedingt nicht möglich sei, blieben nur Telefonate. „Jetzt habe ich Sie wieder ganz schön zugequatscht“ seien dann oft die Worte der Seniorin, mit denen sie sich verabschiedet.

Die Nachbarschaftshilfe hat ein breites Netzwerk

Solche Sätze zeigten, wie sehr sich Menschen nach Kontakt und Austausch mit anderen sehnen, ist Krämer überzeugt. Auch wenn sie und ihre Mitstreiterinnen vielleicht nicht jedes Problem und jedes Anliegen am Telefon lösen könnten, helfe es oftmals schon, einfach auszusprechen, was einem auf der Seele brennt. Und für alles andere könne die Nachbarschaftshilfe Dießen auf ein breites Netzwerk zurückgreifen. „Zu Beginn der Pandemie hat eine Frau bei uns angerufen, die finanziell nicht sehr gut dastand und deren Waschmaschine kaputt gegangen war“, erinnert sich Krämer. Die Anruferin sei verzweifelt gewesen, weil sie nicht wusste, wohin sie sich im Lockdown wenden könne. „Mir ist dann gleich das Repair Café mit Herrn Mauderer eingefallen und ich habe ihr die Telefonnummer gegeben.“

Zumindest telefonisch will die Dießener Nachbarschaftshilfe den Kontakt zu Menschen halten, die zu vereinsamen drohen. Bild: Ralf Lienert/Symbolfoto

Aber nicht immer hätten Menschen ein konkretes Anliegen, oft sei es einfach nur der Wunsch nach persönlichem Kontakt. Und genau da setzt die Nummer gegen die Einsamkeit an, kurzum eine Telefonnummer, die gute Gespräche ermöglicht. Und wer weiß, vielleicht entsteht dabei mitunter ein Vertrauensverhältnis, das über die Corona-Zeit hinaus besteht.

In Corona-Zeiten kann jeder einsam werden

In diesen Tagen erhalten Dießener Haushalte per Post einen Flyer der Nachbarschaftshilfe, auf dem die Telefonnummer zu finden ist. „Wir sind uns im Klaren darüber, dass es schon eine Weile dauern kann, bis die Menschen die Hemmschwelle überwunden haben und uns anrufen. Das geht sicher nicht von heute auf morgen“, so Krämer. Wenn aber das Telefon klingelt, so werden sie und ihr Team innerhalb der nächsten Stunde zurückrufen, und sich Zeit nehmen, mit den Menschen zu reden. „Und da geht es nicht nur um ältere Mitbürger, Einsamkeit kann jeden betreffen, vor allem jetzt, in Corona-Zeiten.“

Zu erreichen ist das Team der Nachbarschaftshilfe in Dießen von Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr unter der Nummer 0152/59 89 6061 oder per E-Mail an info@nachbarschaftshilfe-diessen.de.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen