vor 51 Min.

Nachtarock zur Fusion

Im Landsberger Stadtrat

Nur noch kurz war die geplatzte Sparkassenfusion im Landsberger Stadtrat ein Thema. Zu beschließen gab es nach dem Veto des Kreistags eigentlich nichts mehr, zu bereden aber sehr wohl.

So legte Dr. Reinhard Steuer (UBV) Oberbürgermeister und Verwaltungsratschef Mathias Neuner (CSU) nahe, in der Satzung zu regeln, dass Filialen nur mit Zustimmung des Verwaltungsrats (diesem gehören fünf Kommunalpolitiker aus der Stadt, der Marktgemeinde Dießen und dem Kreistag sowie zwei Vertreter der Wirtschaft an) geschlossen werden dürfen. Stefan Meiser (ÖDP) vertrat überdies die Auffassung, diese Zustimmungspflicht sei laut Sparkassengesetz bereits jetzt gegeben. Er bitte aber um eine rechtsverbindliche Auskunft zu dieser Frage.

Neuner merkte dazu an, dass Geschäftsstellen geschlossen werden, „weil keiner mehr reingeht“. Keine Antwort gab der OB auf eine Nachfrage von Christian Hettmer (CSU): Hettmer wollte wissen, wie viel das Gutachten zur Fusion gekostet hat, das der Landkreis erstellen ließ, und dessen Inhalt „am Ende niemanden interessiert hat“. Neuner empfahl, diese Frage jemand anderem zu stellen: „Fragen Sie den Landrat.“ (ger)

