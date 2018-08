00:34 Uhr

Nachwuchs für die Pflegebranche

Bild: C. Jellonek

Bei den Berufsfachschulen gibt es für 49 Absolventen Zeugnisse und eine Anerkennung von Landrat Thomas Eichinger für die Berufswahl

Im Festsaal des Historischen Rathauses haben Absolventen der Berufsfachschulen für Altenpflege und Altenpflegehilfe kürzlich ihre Zeugnisse erhalten. Schulleiterin Martina Raaf konnte rund 200 Gäste zu diesem Anlass begrüßen. Die Absolventen wurden von Angehörigen, Freunden, Kollegen aus der Praxis und Lehrkräften gefeiert, wie die Schulen mitteilen.

Den Absolventen wünschte Raaf alles Gute für die berufliche Zukunft, Begeisterung für ein gelingendes Zusammenleben von Jung und Alt genauso wie von Menschen aus aller Welt. Jetzt komme es darauf an, weiterzulernen, Zusammenhänge zu verstehen, die Wirkung von Worten, Werken und Berührungen zu erkennen und mit viel Interesse für die pflegerischen Aufgaben und die zu pflegenden Menschen der verantwortungsvollen beruflichen Aufgabe nachzugehen.

Die Altenpflegehilfeklasse wurde von Klassenleiterin Teresa Meißner mit einem Rückblick auf das zurückliegende Schuljahr und humorvollen Beschreibungen der einzelnen Schüler verabschiedet. Die Abschlusszeugnisse konnten an 18 Absolventen ausgegeben werden; für die besonders guten Ergebnisse wurden Nicole Mopils (1,4) und Heidi Waltenberger (1,2) geehrt. Zehn Absolventen werden die Ausbildung in der Pflege fortsetzen und ab September die Altenpflegeschule in Landsberg besuchen.

Andreas Raaf, Klassenleiter der beiden Klassen aus der Altenpflegeausbildung, sprach den Schülern zum Abschluss der Ausbildung sein Lob aus für deren Teamfähigkeit, Freude an der Pflege und die Entwicklung jedes Einzelnen. In beiden Abschlussklassen konnten besondere Leistungen geehrt werden: Sonja Fischer (1,5), Isabel Brussog (1,7) und Rosa Weinberg (1,7) freuten sich über ihre Ergebnisse genauso wie Melanie Röthig (1,3) und Julia Fuchs (1,0), die als Beste den Bayerischen Staatspreis erhalten hat. Außerdem erhielten 26 weitere neue Altenpfleger ihre Zeugnisse.

Die Sprecher der beiden Klassen verabschiedeten sich mit einem humorvollen Rückblick auf Pünktlichkeit, Leistungsnachweise und Erfahrungen aus der Pflege sowie Erinnerungen an Ausbildungsinhalte, Seminare und Projekte. Eine Präsentation mit Bildern aus der Kindheit der Absolventen ließ die Gäste ahnen, welche Entwicklungen inzwischen durchlaufen wurden. Schüler aus dem ersten und dem zweiten Ausbildungsjahr haben mit einem musikalischen Beitrag und einem Theaterstück den Festakt aufgelockert und ihre Glückwünsche ausgesprochen.

Landrat Thomas Eichinger beglückwünschte die frisch examinierten Pflegekräfte und sprach seine Anerkennung für die Berufswahl und den beruflichen Einsatz der Schüler aus. (lt)

