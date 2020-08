15:53 Uhr

Nackter Segler ohrfeigt am See anderen Mann

Kurioser Einsatz für die Polizei am Ammersee: Ein nackter Segler ohrfeigt einen anderen Mann. Was ein Handy damit zu tun hat.

Ohrfeigen an einem Riederauer Steg: Am Mittwochabend gegen 22.50 Uhr gab es dort eine Auseinandersetzung. Wie die Polizei mitteilt, stand ein 67-jähriger Weilheimer am Ende eines Stegs und leuchtete mit seinem Handy in Richtung See, um seiner Tochter ein Zeichen zu geben, die dort mit einem Boot anlegen wollte. Ein 57-jähriger Münchner, der nackt auf seinem Segelboot verweilte, dachte, er würde von dem 67-Jährigen gefilmt. Deshalb ging er zu dem Weilheimer und gab ihm drei Ohrfeigen.

Der Geschädigte verspürte danach leichte Schmerzen, wurde aber laut Polizei nicht ernsthaft verletzt. Der Münchner erhält jetzt eine Anzeige wegen Körperverletzung. Laut Polizei handelte es sich bei dem Vorfall offenbar um ein Missverständnis. (lt)

