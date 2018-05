vor 52 Min.

Nächtliche Reifenschlitzer am Bahnhof aktiv

Vorderrad eines geparkten Autos völlig zerstört. Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde einem Touristen aus Nordrhein-Westfalen der Vorderreifen seines Fahrzeugs aufgeschlitzt. Das Fahrzeug hatte der 61-Jährige nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag am Parkplatz Bahnhofstraße/Windermerestraße abgestellt.

Da der Mann eigentlich überhaupt keinen Bezug zur Ammerseeregion und in der Zeit seines Aufenthaltes auch keine Streitigkeit oder Auseinandersetzung hatte, scheint er ein zufälliges Opfer blinder Zerstörungswut geworden zu sein.

Täterhinweise gibt es bislang jedenfalls keine. (lt)

Hinweise unter 08807/92110.