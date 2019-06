14:00 Uhr

Nahles-Rücktritt: Wie die SPD-Basis im Landkreis darauf reagiert

So fällt das Echo bei Politikern aus dem Landkreis aus. Wie soll es nun weitergehen?

Von Gerald Modlinger und Dieter Schöndorfer

Nach gut einem Jahr hat SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles am Sonntag das Handtuch geworfen und ist von ihren Parteiämtern zurückgetreten. Bei der SPD im Landkreis hat das gemischte Reaktionen hervorgerufen.

Dieter Völkel tut Andrea Nahles leid

„Es ist nicht gut, wenn man die Schuld an diesen Wahlniederlagen allein auf Andrea Nahles münzt“, sagt der langjährige Landsberger Stadtrat Dieter Völkel. Ihm tue es um Nahles leid. Und ihn besorgt, wie viele Vorsitzende die SPD in den vergangenen Jahren seit dem Ende Regierungszeit von Bundeskanzler Gerhard Schröder verschlissen hat. Statt über Personen zu diskutieren rät Völkel seiner Partei, „wir sollten uns auf die Inhalte konzentrieren, die wir vertreten. So sei ja das Regierungsprogramm in Berlin „von den Sozialdemokraten stark mitgeprägt worden“. Wer die Nachfolge von Andrea Nahles antreten soll? Aus der Bundespolitik fällt Völkel spontan niemand ein, vielleicht könnte es jemand aus der Riege der SPD-Ministerpräsidenten sein: Malu Dreher aus Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern oder Stephan Weil aus Niedersachsen. „Da haben wir ja gesehen, was Persönlichkeiten bewirken können.“

Albert Thurner sieht im Rücktritt den einzig sinnvollen Schritt

Dr. Albert Thurner, der einzige SPD-Bürgermeister im Landkreis, sagte in einer ersten Reaktion am Sonntag gegenüber dem LT, dass er sich den Rücktritt von Andrea Nahles erhofft habe. „Sie war angeschossen und sie hätte sich davo nicht mehr erholt, das war der einzig sinnvolle Schritt.“ Die Situation sei ja so, dass nicht nur die Wähler der SPD den Rücken kehren, „es sind auch die eigenen Mitglieder unzufrieden, dass wir uns in der Großen Koalition verbiegen müssen“. Also raus aus der Regierung mit der Union? Ja, sagt Thurner, aber nicht sofort. „Ich hoffe, dass sie bis zur nächsten Wahl fortgeführt wird.“ Da stehe die SPD auch in der staatsbürgerlichen Verantwortung. Aber nach der nächsten Bundestagswahl solle es „definitiv nicht“ zu erneuten schwarz-roten Regierung kommen, „das dankt ja uns keiner“.

Welche Auswirkungen wird die SPD-Krise auf die nächste Wahl in Bayern – die Kommunalwahl im März 2020 – haben. „Es wird unheimlich schwierig, wir kommen an die Leute nicht mehr ran“, sagt Stadtrat Dieter Völkel. Aber er hofft, dass der Schwung des neuen Ortsvorstands in Landsberg nicht ohne Wirkung bei den Wählern bleibt. Albert Thurner geht davon aus, dass es mit der SPD wieder aufwärts gehen wird. Aber er sagt auch, dass die örtlichen Wahlergebnisse sich auch stark nach dem ausrichteten, wie die SPD im Allgemeinen dastehe.

Beim Koalitionspartner ist man erstaunt

Erstaunt, aber nicht wirklich überrascht ist man beim Koalitionspartner in Berlin. Bundestagsabgeordneter Michael Kießling erreichte die Nachricht auf dem Weg zum Bezirksmusikfest in Asch. „Ich hatte schon Gerüchte gehört, dass es jetzt tatsächlich zum Rücktritt kommen wird, war zu befürchten.“ Michael Kießling tut es leid, dass jetzt Personaldebatten zur Nachfolge Nahles wieder viele wichtige Sachthemen in den Hintergrund drängen werden. „Es wird auf alle Fälle schwieriger“, spielt er auf das Innen-Verhältnis in der Regierungskoalition an. Dabei stünden noch „wichtige und gute Themen“ aus dem Koalitionsvertrag an, die in den nächsten zwei Wochen bis zur Sitzungspause noch abgehandelt werden sollten. Vermutlich habe Andrea Nahles die eigenen Leute nicht mehr erreicht, glaubt Kießling, auf alle Fälle komme der Rücktritt aus seiner Sicht zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt.

