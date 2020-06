vor 50 Min.

Natur: Warum gibt es ein Betretungsverbot?

Plus Das Landratsamt informiert, was in geschützten Gebieten erlaubt ist, und was nicht und warum dies so ist. Die Behörde will stärker kontrollieren, auch die Polizei ist mit von der Partie

Als Erholungsraum ist die Natur auch für den Menschen wichtig – Gerade in Corona-Zeiten. Im Bayerischen Naturschutzgesetz ist ein generelles Betretungsrecht verankert – mit Einschränkungen. Und auf diese verweist die Untere Naturschutzbehörde in einer Pressemitteilung. Denn wie berichtet ist derzeit der Freizeitdruck auf wertvolle Natur besonders hoch – auch im Landkreis Landsberg. Und die Behörde kündigt verstärkte Kontrollen an.

Was ist erlaubt, was nicht

Doch vorher wird informiert, was erlaubt ist und was nicht. Denn auch wenn es ein generelles Betretungsrecht gibt, nicht jede Fläche, darf zu jeder Zeit betreten werden, und dies gilt nicht nur für Naturschutzareale: Landwirtschaftliche und gärtnerische Flächen dürfen beispielsweise in der Zeit der Nutzung nur über angelegte Wege betreten werden. Das Gleiche gilt für Wiesen während der Wachstumsperiode. So sollen Ernteeinbußen verhindert werden. Und Für besonders schützenswerte Flächen können die Naturschutzbehörden Betretungsverbote erlassen. Ein anschauliches Beispiel für ein solches Gebiet sei der Raum Ammersee, heißt es in der Pressemitteilung. Dort gebe es Bereiche, die während der Brut- und Setzzeit nicht betreten werden dürften oder in denen Hunde an die Leine genommen werden müssten.

Für die Vogelwelt wichtig

Der Ammersee und der Lech samt ihrer Uferbereiche seien für die Vogelwelt von europaweiter Bedeutung. Diese Gebiete dienten zum einen als Brutgebiet und zum anderen als Rastgebiet während des Vogelzugs im Frühjahr und Herbst. „An diesen Hotspots lassen sich regelmäßig seltene Vogelarten beobachten.“

Die Lebensräume von manchen Tierarten seien auf den ersten Blick nicht erkennbar. Zu diesen gefährdeten Arten gehöre zum Beispiel der Flussregenpfeifer. Er brauche kiesige Flächen, die nur sehr spärlich bewachsen sind und in der Nähe eines Gewässers liegen. Solche Flächen seien vor allem an naturnahen Flüssen zu finden. „Der Flussregenpfeifer legt seine Eier ohne ein sichtbares Nest zu bauen in den Kies.“

Die Eier sind gut getarnt

Die Eier seien sehr gut getarnt und nur bei genauerer Betrachtung zu erkennen. Durch das Betreten solcher Kiesflächen könnten versehentlich die Eier zertreten und somit die Brut eines Jahres zerstört werden. „Wenn der Flussregenpfeifer regelmäßig bei seinem Brutgeschäft gestört wird, verlässt er das Nest und gibt das Brutgeschäft vollständig auf.“

Pflanzen leiden unter Freizeitdruck

Ähnlich sei es beim großen Brachvogel, der vom Aussterben bedroht sei. Der Brachvogel habe eine Fluchtdistanz von mehreren hundert Metern und benötige ein entsprechend großes störungsfreies Gebiet, um brüten zu können. Im Landkreis gebe es noch Brutpaare, aber die Population habe mit steigendem Besucherdruck und freilaufenden Hunden zu kämpfen. Er werde auch durch die Jahrzehnte lange Trockenlegung nasser Wiesen beeinträchtigt. Durch das fehlende Wasser könne zum Beispiel der Fuchs ganz leicht zu den Nestern am Boden gelangen und sich die Eier holen. Zu seinem Schutz werde jedes Jahr ein Brachvogelprojekt vom Landschaftspflegeverband Fürstenfeldbruck, dem Landesbund für Vogelschutz und den Gebietsbetreuern organisiert.

Auch Pflanzen leiden unter dem Freizeitdruck: Viele gefährdete Pflanze seien sehr unscheinbar, insbesondere wenn sie noch nicht blühen. Wer eine Wiese betrete, hinterlasse Spuren, andere folgten und es entstehe ein Trampelpfad.

Insbesondere auf orchideenreichen Wiesen sei dieser Effekt zu beobachten, da Besucher den wertvollen Pflanzen besonders nahe kommen wollten. Selbst im nächsten Jahr seien die entstandenen Trampelpfade noch zu sehen. Landschafts- und Naturschutzgebiete sollen das Landschaftsbild, sowie seltene Lebensräume und die darin vorkommenden Tiere und Pflanzen schützen.

Im Landschaftsschutzgebiete dürfe nicht geparkt, gecampt und auch kein Feuer gemacht werden, verweist die Untere Naturschutzbehörde noch einmal auf entsprechende Regelungen. Und es gebe dort teilweise Betretungsverbote. Zum Schutz der Natur, kündigt das Landratsamt mit seiner Unteren Naturschutzbehörde sowie in Zusammenarbeit mit den zuständigen Polizeiinspektionen nun verstärkte Kontrollen – auch an den Wochenenden – an.

Alle Verordnungen könnten auf der Internetseite des Landratsamts eingesehen werden. (lt)

