Nazi-Vorwurf: Kauferinger Familie am Pranger

Plus In Kaufering wird eine Mail an Vereine und Parteien verschickt. Darin wird vor vermeintlichen Nazis im Ort gewarnt. Was die Betroffenen und die Polizei sagen.

Von Christian Mühlhause

In Kaufering sind diese Woche zahlreiche E-Mails – unter anderem an Vereine und Parteien – anonym verschickt worden. Darin wird eine Familie aus der Marktgemeinde an den Pranger gestellt. „Was tun gegen Neonazis in der Nachbarschaft?“, heißt es in der Mail, die auch an unsere Redaktion geschickt wurde. Hintergrund ist eine Ziffernkombination, die sich auf mehreren Autokennzeichen der Familie findet. Die Betroffenen sind fassungslos und sauer, als das LT sie mit dem Schreiben konfrontiert.

Verschickt wurden die Mails von einer Person oder Gruppe, die unter dem Pseudonym „Antifa Kaufering“ agiert und in ihrem Schreiben auch die Straße nennt, in der die Familie lebt. Hintergrund ist, dass auf allen Kennzeichen die Zahl 88 auftaucht. In der rechten Szene gilt sie auch als Code für „Heil Hitler“. Die Häufung, schlussfolgerten die Verfasser der Mail, sei auf die politische Gesinnung der Bewohner zurückzuführen. Sie rufen deswegen dazu auf, „menschenfeindliche Ideologien und Symbole nicht zu dulden“ und für eine offene, solidarische Gesellschaft einzutreten, in der sich alle Menschen unabhängig von Aussehen, Geschlecht, Sexualität, Herkunft, Status und Religion wohlfühlen.

Die Acht gilt als Glückszahl

Zumindest mit der Vermutung, dass mit der Zahl eine bestimmte Bedeutung verbunden ist, liegen die Verfasser richtig, wie sich im Gespräch mit den Betroffenen zeigt. Ihren Namen will die Familie lieber nicht in der Zeitung lesen. Zu groß ist die Sorge, ins Visier von linken oder rechten Extremisten zu geraten. „Meine Frau ist Asiatin und in ihrer Heimat ist die Acht eine Glückszahl, und je mehr Achten man hat, desto größer ist das Glück dem Volksglauben nach auch“, klärt der Ehemann auf. Es gebe sogar Firmen, die diese Zahl als Hausnummer gezielt nutzten, weil die Mitarbeiter dann motivierter zur Arbeit kämen. Teils wird auch viel Geld bezahlt, wie sich beispielsweise vergangenen Sonntag in China gezeigt hat. Bei einer Onlineauktion wurde eine Mobilfunknummer, die am Ende fünf Achten hat, für 253000 Euro versteigert.

Was den Ehemann besonders ärgert: Dass die Ersteller des Schreibens ihre Vorurteile pflegen, statt sich zu informieren. „Geklingelt und nachgefragt hat bei uns niemand. Wenn man einen Verdacht hat, sollte man den doch wenigstens überprüfen.“ Und er wünscht sich mehr Weltoffenheit von den Verfassern. Man dürfe Dinge nicht nur aus der deutschen Perspektive sehen, mahnt er, der beruflich viel Kontakt mit Menschen aus anderen Ländern hat und auch schon im Ausland gelebt hat.

Wer die E-Mail an Kauferinger Parteien und Vereine geschickt hat, ist unklar

„Es bedarf mehr als Slogans. Man muss sich auch bemühen, andere Kulturen zu kennen und zu verstehen. Und dazu gehört auch, dass Zahlen in anderen Ländern eine andere Symbolik haben als in Deutschland. Meine Frau und ich lassen uns das auch nicht von radikalen politischen Kräften wegnehmen.“ Wer hinter der E-Mail stecken könnte, weiß das Ehepaar nicht. Es lebt seit Jahren in dem Haus in Kaufering, und in der Nachbarschaft kenne man sich, betont der Ehemann.

Vielleicht steckt hinter der Mail auch gar nicht der angegebene Absender. „Der Landsberger Polizei und der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck ist nichts bekannt, dass es in Kaufering oder im Landkreis Landsberg Antifa-Strukturen gibt“, sagt Michael Strohmeier, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Landsberg. Ermittlungen werde die Polizei nur aufnehmen, wenn die Betroffenen Anzeige erstatten, so Strohmeier. Bemühungen des Landsberger Tagblatts, mit dem Verfasser der Mail ins Gespräch zu kommen, blieben erfolglos. Die Nachfragen blieben unbeantwortet.

Bürgermeisterin bezeichnet das Schreiben als „Frechheit“

Gabriele Hunger (CSU), die derzeit wegen des Urlaubs von Bürgermeister Thomas Salzberger (SPD) die Amtsgeschäfte in Kaufering führt, bezeichnet das Schreiben wegen der Unterstellungen als „Frechheit“. Schließlich könnten auch das Geburtsjahr oder andere, unpolitische Gründe hinter der Zahl stecken, sagt sie grundsätzlich zu dem Fall. Auch dass sich der oder die Kritiker nicht offen zu ihren Aussagen bekennen, sei „nicht akzeptabel“.

Die aus Kaufering stammende Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel (Grüne) sagt: „Ich finde es grundsätzlich gut, wenn Menschen achtsam sind, was Rechtsradikalismus in ihrem Umfeld angeht. Allerdings kann man andere Menschen nicht einfach beschuldigen, ohne die Hintergründe zu kennen.“ Ihr sind laut eigenen Angaben auch keine links- oder rechtsextremen Strukturen in Kaufering bekannt. Aber: „Es gab einen jungen Mann, der sich bei der rechten Identitären Bewegung engagiert hat, die Person ist aber inzwischen weggezogen.“

Das Autokennzeichen LL-HH-88 wird nicht vergeben

Die Autokennzeichen der Kauferinger Familie seien auch nicht verboten, informiert Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts Landsberg. Was erlaubt sei und was nicht, sei bundesweit festgelegt. Nicht genehmigt würden Kennzeichen mit einer 18 (steht für Adolf Hilter) oder 88 nur im Zusammenhang mit bestimmten Buchstabenkombinationen. Dazu gehören HJ (Hitlerjugend), SS (Schutzstaffel), SA (Sturmabteilung) und KZ (Konzentrationslager), wie der Sprecher informiert. „Erlaubt sind diese Buchstabenkombinationen aber mit drei oder vier Achten“, so Wolfgang Müller über die Rechtslage bei diesem Thema.

