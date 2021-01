vor 33 Min.

Neue Baustelle auf der B17

Bei Lagerlechfeld wird es diese Woche eng

Nicht nur auf die winterlichen Straßenverhältnisse müssen sich Autofahrer einstellen. Derzeit kann es auf der B17 im Bereich von Lagerlechfeld zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Auf einem rund 2,75 Kilometer langen Teilstück im Bereich Lagerlechfeld wird das Gehölz geschnitten. Je Fahrtrichtung wird ein Fahrstreifen gesperrt. Laut Staatlichem Bauamt Augsburg steht durchgehend mindestens ein Fahrstreifen in jede Fahrtrichtung zur Verfügung.

Die Arbeiten stehen auch an der Anschlussstelle Lagerlechfeld auf dem Plan. Dort kommt es zu temporären Sperrungen und Beeinträchtigungen an der Zu- und Ausfahrt der B17. Die Gehölzpflegearbeiten werden voraussichtlich sechs Werktage in Anspruch nehmen. Sie umfassen das Auslichten des Gehölzbestands sowie das Entfernen von Klettergehölzen an den Lärmschutzwänden.

Bereits im September gab es Bauarbeiten im Bereich Lagerlechfeld: Auf einer Länge von fast sechs Kilometern wurde zwischen den Anschlussstellen Kleinaitingen und Hurlach die Fahrbahn saniert. Die Fahrbahndecke wurde abgefräst und dann erneuert. (lt)

