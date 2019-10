vor 37 Min.

Neue Bergstraße: Die Brückenbaustelle ist vorbei

Die Sanierung der Fußgängerbrücke in der Neuen Bergstraße in Landsberg sind fertiggestellt. Das Gerüst wird über das Wochenende noch abgebaut.

Seit Mitte Sommer mussten Autofahrer in der Neuen Bergstraße in Landsberg Geduld mitbringen. Jetzt gibt es gute Nachrichten.

Eigentlich sollten die Arbeiten an der Fußgängerbrücke über die Neue Bergstraße in Landsberg zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein. Doch die Erneuerung der Widerlager und die Sanierung des Geländers sowie des Oberflächenbelags nahmen mehr Zeit in Anspruch, als gedacht.

Am Freitag wurde damit begonnen, das Gerüst abzubauen, am Samstag sollen auch diese Arbeiten zum Abschluss kommen. Ab Montag, so die Info der Stadt, könne die Neue Bergstraße wieder ohne Einschränkungen befahren werden. (wu)

