Neue Broschüre: Wo einst die Römer am Lechrain residierten

Plus Rainer Hollenweger veröffentlicht eine Broschüre über die Römische Villa von Weil. Was dieses antike Bauwerk so besonders macht.

Von Dominik Stenzel

Wenn er sich für eine Sache begeistern kann, sei er kaum zu bremsen, sagt Rainer Hollenweger. Die in den 1970er-Jahren entdeckten Überreste eines römischen Gutshofs im Norden von Weil lassen den Vorsitzenden der Landsberger Künstlergilde nicht mehr los, seitdem er nach Geretshausen gezogen ist. Das war vor rund 30 Jahren. Seine Nachforschungen hat Hollenweger nun in einer Broschüre mit dem Titel „Die Römische Villa von Weil“ veröffentlicht.

Die Unterzeile des Hefts – „Erinnerungen an ein untergegangenes Kulturdenkmal im Landkreis Landsberg/Lech“ – fasst das Dilemma zusammen, dem der 75-Jährige auf 60 Seiten nachgeht. Wie Rainer Hollenweger im Gespräch mit dem Landsberger Tagblatt betont, sei der antike Gutshof in Weil ein großer Schatz – von dem heute allerdings nicht mehr viel übrig ist.

Eines der größten römischen Anwesen im süddeutschen Raum

Jene „villa rustica“ sei einst nicht nur das größte römische Anwesen südlich von Augsburg gewesen, sondern eines der größten im kompletten süddeutschen Raum. „Daran konnte ich einfach nicht vorbeigehen“, sagt der frühere Apotheker Rainer Hollenweger, der auch als Bildhauer, Maler und Hobby-Archäologe tätig ist. Vor rund drei Jahren habe er schließlich mit dem Schreiben seiner Broschüre über dieses spezielle antike Bauwerk angefangen.

Rainer Hollenweger hat eine Broschüre über die Römische Villa von Weil herausgebracht. Bild: Beyer (Archiv)

In den einzelnen Abschnitten des Hefts – illustriert durch mehr als 70 Abbildungen – widmet sich Rainer Hollenweger den Gebäudetrakten der Villa, Fundstücken, aber auch den Menschen, die dort einst lebten und arbeiteten.

Insgesamt gab es in Weil wohl 13 steinerne Bauten, an Luxus hat es auf dem landwirtschaftlichen Anwesen nach damaligen Maßstäben nicht gemangelt: Das Hauptgebäude verfügte über eine Fußbodenheizung und einen großzügigen Küchentrakt.

Außerdem gab es auf dem rund 250 mal 200 Meter durch eine Hofmauer abgegrenzten Areal eine Schmiede, ein Badehaus, einen Brennofen und einen Teich. Auf einer Fläche von bis zu 200 Hektar wurden laut Rainer Hollenweger hauptsächlich Dinkel und Gerste angebaut. Damals seien sogar Datteln aus Palästina nach Weil transportiert worden – das zeigten Amphoren, die bei Ausgrabungen gefunden wurden. „Der Transport war ein enormer logistischer und finanzieller Aufwand“, sagt Rainer Hollenweger. Auch deswegen ist sich der 75-Jährige sicher: Der Besitzer des Gutshofs gehörte der römischen Führungsschicht in Augsburg an. „Gewerkelt haben in Weil aber die Einheimischen – unsere Vorfahren“, sagt Rainer Hollenweger.

Eine Baugrube ermöglicht erste Eindrücke

Die ehemalige Römervilla von Weil befindet sich zwischen der Schule und dem Sportplatz. Die Ost-West-Ausdehnung erstreckt sich zwischen der Staatsstraße 2052 und der Saamfeldstraße. Dr. Anton Huber, damals Kreisheimatpfleger und Lehrer am Ignaz-Kögler-Gymnasium (IKG) in Landsberg, hat die Villa 1977 in einer frisch ausgehobenen Baugrube entdeckt. Wie es in der Broschüre heißt, hätten viele seiner Schüler bei den ersten Ausgrabungen mitgeholfen. Nachdem die Gemeinde Weil 1988 und 1997 weitere Bauplätze auswies, gab es jeweils zwei weitere Grabungskampagnen.

Von der Villa ist heute nichts mehr zu sehen

„Leider konnte die Römervilla von Weil nicht vollständig erforscht werden. In den 1980er-Jahren haben etwa zehn Bauherren den Baubeginn nicht gemeldet. Bagger hatten die Grundstücke bereits ’gesäubert’, bevor wissenschaftliche Untersuchungen stattfinden konnten“, schreibt Rainer Hollenweger in der Broschüre. Heute seien von den Bauwerken keinerlei Reste mehr erkennbar. „Man hätte in Weil einen Römerpark bauen können“, bedauert Rainer Hollenweger. Im Landkreis gebe es keinen anderen Ort, der eine mehr als 2000-jährige Geschichte belegen könne.

Info Die Broschüre „Die Römische Villa von Weil“ ist in Buchhandlungen in der Region und bei der Raiffeisenbank in Weil erhältlich.

