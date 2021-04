Neue Drehleiter für die Feuerwehr Dießen

Nach über 25 Jahren hat die alte Drehleiter der Feuerwehr Dießen ausgedient. Das neue Fahrzeug kann jede Menge und ist jetzt da.

Hochmoderner Neuzugang im Fuhrpark der Feuerwehr Dießen: Am Dienstagabend traf die neue Drehleiter bei der zweitgrößten Feuerwehr im Landkreis Landsberg ein. Nach rund vierstündiger Überführungsfahrt aus dem Werk in Karlsruhe traf das Fahrzeug am Gerätehaus in der Johannisstraße ein. Bürgermeisterin Sandra Perzul übergab symbolisch einen großen Schlüssel an die beiden Kommandanten und wünschte stets gute Fahrt und erfolgreiche Einsätze mit der neuen Drehleiter, die ihr 27 Jahre altes Vorgängermodell ablöst.

Die Kommandanten Florian König und Rüdiger Steffek unternahmen mit der Bürgermeisterin und ihrem zehnjährigen Sohn Lukas eine kurze Fahrt im Korb. Auch wenn es nicht komplett in die maximale Höhe von 32 Metern ging, ließ sich erahnen, wie viele Einsatzmöglichkeiten die neue Drehleiter bietet. „Die Leiter verfügt über einen Multifunktionskorb mit Knick, sodass man auch Vordächer und Erker gut erreichen kann“, erläuterte Kommandant Florian König. Am Korb könnten auch vielfältige Anbauten montiert werden, unter anderem Krankentragenhalterung und Wasserwerfer zur Brandbekämpfung.

Die neue Dießener Drehleiter hat viele neue Funktionen

Auch eine Schwerlasttrage für Patienten mit starkem Übergewicht mit einer Maximallast von bis zu 300 Kilo kann die Drehleiter befördern, ergänzte sein Stellvertreter Rüdiger Steffek. Darüber hinaus habe die Drehleiter auch weitaus mehr Ausladung als die aktuelle Drehleiter, die im Jahr 1994 in Dienst gestellt wurde und nur Platz für maximal drei Personen im Korb bietet. Das neue Fahrzeug kann bis zu fünf Personen nach oben befördern.

Der technische Fortschritt ist auf den ersten Blick erkennbar. Zwischen beiden Modellen liegen mehrere Generationen Technik. „Die Drehleiter hat eine vorgesehene Lebensdauer von 25 Jahren. Wir sind jetzt bei der aktuellen bei fast 28 Jahren“, so Kommandant König. Laut seinem Stellvertreter habe es bei der momentanen Drehleiter immer wieder Probleme mit Elektronik und Sensoren gegeben. Daran hätten auch diverse Überholungen nichts geändert. Zum Glück sei es im Einsatzfall noch nie zu Zwischenfällen gekommen.

Eine kurze Fahrt im Drehleiterkorb gab es auch für Bürgermeisterin Sandra Perzul mit Sohn Lukas und den beiden Kommandanten. Foto: Dominic Wimmer

Die neue Technik setzt auch umfangreiche Schulungsmaßnahmen voraus. Sechs Maschinisten – sie fahren und bedienen das Fahrzeug – erhielten einen zweitägigen Kurs beim Hersteller Rosenbauer. Die Ausbildung für die restlichen Maschinisten wird in Dießen durchgeführt, danach erfolgt die restliche Mannschaft. „Das werden intensive Schulungen und wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, sagte Florian König. Deshalb werde die neue Drehleiter auch erst in einigen Wochen in den Einsatzbetrieb gehen.

Drei Fahrzeuge dieser Art im gesamten Landkreis Landsberg

Im gesamten Landkreis Landsberg gibt es drei Drehleiter-Standorte ( Landsberg, Kaufering und Dießen). Das neue Fahrzeug wurde in einer gemeinsamen Bestellung mit der Stadt Landsberg beschafft, die auch ein neues Exemplar für ihre Feuerwehr in einigen Tagen erhält. Die Dießener Brandschützer werden mit dem Spezialfahrzeug aber auch in die Nachbarlandkreise Starnberg und Weilheim-Schongau alarmiert, wenn Bedarf bei Bränden oder Patientenrettungen besteht. Allein im Jahr 2019 wurden bei den 195 Alarmen in 86 Fällen die Drehleiter mitangefordert. Rund zwei Dutzend Mal kam sie dabei zum Einsatz, um Feuer von oben zu löschen oder beispielsweise Patienten aus oberen Stockwerken zu retten.

Der Markt Dießen griff tief in die Tasche – 796.000 Euro kostet die neue Drehleiter. 247.500 Euro kommen durch Zuschüsse vom Land Bayern zurück, so König. Und auch der Landkreis bezuschusst den Kauf mit 20 Prozent. Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) sieht das Geld sehr gut in der Sicherheit der Bürger angelegt. „Die neue Drehleiter war dringend nötig und unsere Feuerwehr braucht diese Ausrüstung. Ich wünsche ihr, dass immer alles gut läuft bei den Einsätzen.“

