vor 21 Min.

Neue Filiale: Eine Bank am Haken

Ein Spezialkran hob die neue Bankfiliale an ihren Standort in Pflugdorf.

Heute ist die neue Filiale der VR-Bank Landsberg Ammersee in Pflugdorf per Kran an ihren neuen Standort gehievt worden. Eröffnet wird sie am 16. September.

Von Frauke Vangierdegom

Die tonnenschwere, rund sieben mal drei Meter große und 3,50 Meter hohe Hülle der Filiale der VR-Bank Landsberg-Ammersee in Pflugdorf steht seit heute an ihrem Platz in unmittelbarer Nähe des Rathauses. Mit einem Schwerlasttransport war das Modul angeliefert worden. Künftig steht darin ein Geldautomat, ein Einzahlungsautomat, ein Kontoauszugsdrucker sowie ein SB-Terminal rund um die Uhr für Kunden zur Verfügung. Am Sonntag, 16. September, wird die Eröffnung gefeiert.

Eigentlich hätte die Bankenfiliale schon Ende Juni eröffnet werden sollen. Lieferschwierigkeiten für derartige Module, die sich offensichtlich immer größerer Beliebtheit erfreuen, seien schuld an der zeitlichen Verzögerung, sagt der Marketingleiter des Landsberger Geldinstituts, Manfred Doll.

Spezialkran im Einsatz

Mit einem Spezialkran der Landsberger Firma Kemeny wurde das Konstrukt heute auf ein bereits gesetztes Fundament aufgebracht. Wer aber glaubt, die neue Bankenfiliale, die in dieser Form einzigartig im Landkreis ist, ließe sich später auch ohne Weiteres wieder auf gleichem Weg versetzen oder entwenden, der irrt.

„Jetzt wird im ersten Schritt das Modul, in dem Fenster, Automatiktür und Klimaanlage bereits integriert sind, mit der Bodenplatte verankert“, erläutert Doll die Vorgehensweise. Anschließend würden in den Fußboden der neuen Filiale Löcher gebohrt, durch die dann in einem weiteren Schritt die installierten Automaten zusätzlich mit dem Fundament verankert werden. Diverse Alarmaufschaltungen und GPS-Sender machen die Modul-Filiale sicherer als jede herkömmlich gebaute Bank, sagt VR-Bank-Vorstand Stefan Jörg.

Berater vor Ort

Komplettiert mit einer Innenausstattung, die Raum bietet für einen Berater-Arbeitsplatz, der vorerst an zwei ganzen oder drei halben Tagen in der Woche personell besetzt sein soll, einer Außenterrasse sowie einer Rampe für einen barrierefreien Zugang soll die 20. Filiale der VR-Bank Landsberg-Ammersee dann am 16. September feierlich ihrer Bestimmung übergeben werden.

„Die Mitarbeiterin, die künftig für unsere Kunden im Raum Pflugdorf da sein wird, stammt aus der Belegschaft unseres Hauses. An anderer Stelle haben wir einen neuen Mitarbeiter eingestellt“, sagt Manfred Doll. Zusätzlich könne die Filiale aber auch für Beratungen jeglicher Art genutzt werden. „Bei Bedarf kommen unsere anderen Fachberater nach Pflugdorf.“

Ob und wie die Modul-Bank von den Kunden angenommen wird, werde sich zeigen. Bei entsprechender Frequentierung sei es durchaus möglich, dass in der Folge in Pflugdorf eine „herkömmliche Filiale“ gebaut wird. Das Banken-Modul könne dann an anderer Stelle eingesetzt werden. Auch möglich sei eine Erweiterung der modularen Filiale um ein weiteres Bauteil. „Die Zukunft wird zeigen, wie sich das in Pflugdorf entwickelt“, so Doll.

Widerstand der Bevölkerung

Wie das Landsberger Tagblatt mehrfach berichtete, hat die VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg Ende vergangenen Jahres ihre in Pflugdorf ansässige Filiale geschlossen. Als Grund gaben die Verantwortlichen eine zu geringe Frequentierung der Geschäftsstelle an. Damals regte sich heftiger Widerstand in der Bevölkerung, der in einer Info- und Protestveranstaltung gipfelte, bei der Landsbergs VR-Bank-Vorstand Stefan Jörg erstmals den Gedanken in die Öffentlichkeit trug, sein Geldinstitut in der Gemeinde anzusiedeln. Im April dieses Jahres stimmte der Gemeinderat Vilgertshofen einem entsprechenden Bauantrag zu.

Themen Folgen