00:31 Uhr

Neue Gebäude an der Augsburger Straße

Einige bauliche Veränderungen stehen an den gewerblich genutzten Gebäuden entlang der Augsburger Straße in Landsberg an.

Der Eigentümer eines Areals auf der Ostseite der Straße plant weitreichende Veränderungen

Wenn es um die Sicherheit von Radwegen in Landsberg geht, dann wird die Augsburger Straße häufig als Unfallschwerpunkt genannt. Denn auf der Ostseite gibt es zahlreiche Ein- und Ausfahrten zu Parkplätzen und Geschäften, die den Rad- und Fußweg kreuzen. Ein Konzept aus dem Jahr 2014 sieht deswegen vor, die Gebäude an die Augsburger Straße zu rücken und den Parkverkehr für alle betroffenen Grundstücke im Osten entlang der Bahnlinie abzuwickeln. So würden einige Ein- und Ausfahrten wegfallen. Dass das in der Praxis nicht so einfach ist, wurde jetzt im Bauausschuss des Stadtrats deutlich.

Der Eigentümer des Areals, auf dem sich unter anderem eine Filiale von Alnatura, das Fitnessstudio clever fit und ein weiteres Gebäude im Norden befinden, möchte einige Änderungen durchführen. Sein Erweiterungskonzept sieht vor, dass die Gebäude der Augsburger Straße 46 (Alnatura) und 54 (früher Sport Pio) bis auf etwa fünf Meter an die Straße rücken, während das Gebäude Augsburger Straße 52 (clever fit) bestehen bleibt. Dabei soll das Gebäude Augsburger Straße 46 einem Neubau weichen und das Gebäude Augsburger Straße 54 zur Straße hin baulich erweitert werden.

Sämtliche Gebäude sollen aufgestockt werden, wobei die Höhenentwicklung im westlichen Gebäudeteil (Erweiterung zur Augsburger Straße) höher als im rückwärtigen Bereich ausfallen soll. Insgesamt soll sich die künftigen Höhen am südlich gelegenen Gebäude, Augsburger Straße 46a (Apotheke, Ärztehaus), mit einer Firsthöhe von 15,50 Metern orientieren.

Die erforderlichen Stellplätze sollen teils oberirdisch, teils in Tiefgaragen und eventuell in einem Parkdeck auf insgesamt zwei Geschossen im südöstlichen Bereich des Plangebiets geschaffen werden. Zudem ist eine Umfahrung des Gebiets entlang der Bahnlinie vorgesehen. Dafür wird jedoch eine zusätzliche Zufahrt nördlich des Gebäudes Augsburger Straße 54 erforderlich.

Genau an diesem Punkt hakte Ulrike Gömmer (Grüne) nach. „Ich finde die zusätzliche Zufahrt problematisch“, sagte sie im Bauausschuss. Das entspreche dem Konzept nicht wirklich. Stadtbaumeisterin Birgit Weber sagte, dass es das Ziel sei, auf die bestehende mittlere Zufahrt zu verzichten. Langfristig solle der Verkehr sowieso auf allen Grundstücken entlang der Bahnlinie laufen. Doch zwischen dem südlichen (Alnatura, clever fit) und dem nördlichen Areal (dm, Aldi) liege ein Grundstück, auf dem das bislang noch nicht möglich sei.

Christian Hettmer (CSU) konnte sich nur schwer vorstellen, wie auf dem Areal ausreichend Stellplätze geschaffen werden können. Er bat darum, dass das genau geprüft wird. Lennart Möller (Grüne) regte in der Sitzung erfolgreich an, den Aspekt klimafreundliches Bauen mitaufzunehmen. Ökologische Nachhaltigkeit sowie klimafreundliche Entwicklung und Energieversorgung sollen vom Bauherren angestrebt werden.

Am Ende beauftragten die Stadträte mit 11:1 Stimmen die Verwaltung, mit dem Antragsteller die Verhandlungen zur Entwicklung des Standorts unter Beachtung der Vorgaben des Konzepts aufzunehmen und ein Bauleitplanverfahren durchzuführen. (wu)

