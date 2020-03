vor 32 Min.

Neue Kriterien: Wer ab jetzt zum Corona-Test darf

Die Kriterien für den Corona-Abstrich haben sich geändert. Was dies für die Drive-in-Teststation in Landsberg bedeutet.

Bisher galt für einen Corona-Test, dass nur von erkrankten Personen, die in einem Risikogebiet oder mit einem Coronainfizierten in Kontakt waren, ein Abstrich genommen wird. Jetzt reichen Symptome aus. Was sich ändert und was weiterhin gilt.

Das Robert Koch-Institut hat laut Presseerklärung aus dem Landratsamt Landsberg seine Kriterien zur Verdachtsabklärung angepasst. Demnach werden auch die Kriterien für eine Testung in der Drive-in-Teststation am Landsberger Sportzentrum verändert: „Der Aufenthalt in einem Risikogebiet spielt keine Rolle mehr. Eine Terminvereinbarung ist nach wie vor zwingend erforderlich“, heißt es in der Mitteilung.

Bild: Julian Leitenstorfer

Getestet würden ab sofort Personen mit akuten respiratorischen Symptomen, das heißt Atemwegserkrankungen, Halsschmerzen, Husten, starker Schnupfen. Besonders wichtig sei es für Personen mit den genannten Symptomen, die in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall hatten, erklärt Pressesprecher Wolfgang Mülle. Und für Personen mit den genannten Symptomen, die im medizinischen Bereichen tätig seien oder zu einer Risikogruppe gehörten.

Termin via Telefon ausmachen

Terminvereinbarungen für die Corona Drive-in-Teststation am Landsberger Sportzentrum, seien ausschließlich über die Rufnummer der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern, 116117, oder über die Hotline 08191/129-1680 oder per E-Mail corona@LRA-LL.Bayern.de möglich. Bei einer E-Mail- Anfrage bittet das Landratsamt, den Sachverhalt kurz zu schildern (Symptome, Kontaktperson ...), dazu Kontaktdaten, insbesondere die Telefonnummer zu hinterlassen.

Die Fallzahlen steigen weiter an, laut Pressemitteilung wurden bis Freitag 11 Uhr 108 positiv getestete Personen gemeldet. (lt)

Themen folgen