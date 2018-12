vor 34 Min.

Neue Kulturhalle: Es geht in die Höhe

Die Arbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Pflugfabrik gehen weiter. Dort entsteht das Projekt „Urbanes Leben am Papierbach“. Der Karl-Schrem-Bau wird entkernt und für den Abriss vorbereitet. Auf dem Areal soll eine Kulturhalle entstehen.

Wie reagieren Verwaltung und Kulturschaffende auf den Vorschlag von Investor Michael Ehret? Die Raumhöhe der in Landsberg geplanten Kulturhalle wird Thema im Stadtrat.

Von Alexandra Lutzenberger

Eine Kulturhalle wird es im Baugebiet „Urbanes Leben am Papierbach“ auf jeden Fall geben. Das steht fest. Nach einer Versammlung mit vielen Kulturschaffenden schlug der Projektleiter nun vor, die Planung noch einmal zu ändern - auf eine Höhe zwischen sieben und acht Metern. Er hat damit auf die Kritik der Kulturschaffenden reagiert, die diesen Bau unter anderem als „Unterführung“ bezeichnet hatten. Die Stadtverwaltung und auch Wolfgang Hauck (er vertritt viele Kulturschaffende) reagieren positiv auf diese Nachricht des Projektleiters Michael Ehret.

Die Stadt äußert sich umfassend

„Der Vorschlag von ehret+klein wird grundsätzlich positiv aufgegriffen und zu gegebener Zeit dem Stadtrat vorgestellt und zur Entscheidung vorgelegt. Welche Auswirkungen die Änderungen auf den Bebauungsplan haben, kann derzeit noch nicht abgesehen werden“, so antwortet die Pressestelle der Stadt Landsberg auf die Anfrage des LT. Einige Stadträte hatten zudem bemängelt, dass die ursprünglich angedachten 4,5 Meter, die in ihrer Beschlussvorlage von Anfang an standen, wohl falsch gewesen seien. Wer diese Zahl eingefügt hatte, wurde in der Versammlung nicht geklärt.

Der Pressesprecher der Stadt sagt dazu: „Für das Baufeld B1 wurde ein multifunktionaler Veranstaltungsraum vorgesehen. Im Auslobungstext des von ehret+klein – nicht von der Stadt – durchgeführten Wettbewerbs wurde für die Raumhöhe ein Mindestwert von 4,5 Metern vorgegeben. Der Wettbewerbssieger hatte diese Höhe in seinem Entwurf verwendet. Im Bebauungsplan wurde keine Raumhöhe, sondern eine Gesamthöhe für das Baufeld B1 festgesetzt, so die Pressemitteilung weiter. Eine Aussage, die Projektentwickler Ehret kommentiert: „Jeder, auch Verwaltung und Stadtrat, wurde von Anfang an beim Planungsprozess beteiligt. Dazu gab es viele Besprechungen. Das kann ich dazu sagen.“ Er wolle aber jetzt nicht zurückblicken, sondern für die Zukunft Verantwortung übernehmen und eine Lösung für die Kulturhalle suchen.

Der Investor will Verantwortung übernehmen

Wolfgang Hauck, als Kulturschaffender von Anfang an bei der Planung mit dabei, sagt: „Es ist sehr erfreulich, dass Michael Ehret Alternativen mit einer anderen Höhe konkret plant. Man muss die Ergebnisse abwarten.“ Zum Vorschlag sagt Hauck weiter: „Seit mehr als zwei Jahren liegt ein solcher Vorschlag in der Schublade von ehret+klein.“ Darin sei eine Raumhöhe mit 7,50 Metern und die Aufteilung von allen Räumen im Raumbuch im Detail beschrieben, sodass damit auch die genehmigte Kubatur hätte erfüllt werden können. Dieses Raumbuch vom Juli 2016 sei in engster Absprache mit dem damaligen Projektleiter von e+k, Gerhard Dolp, abgestimmt und jeder Quadratmeter verhandelt worden, um einen solchen Kompromiss vorzubereiten. Auch Claudia Flörke für das Kulturbüro sei für eine kurze Abstimmung dabei gewesen.

Hauck widerspricht der Stadtspitze

Hauck weiter: „Es ein gutes Zeichen, dass das Ringen für eine gute, vielleicht auch die beste Lösung weitergeht. Das Kulturgebäude trägt die Möglichkeit einer historischen Chance bezüglich seiner Lage und Funktion in sich.“ Daher sei es nur zu begrüßen und lobenswert, dass man sich auch in Starnberg nun die Zeit nimmt, um weitere Optionen zu prüfen und Alternativen durchzuspielen, „hoffentlich mit der Einbindung der Gruppen“, so Hauck. „Das sollte sich auch der OB und die Stadtbaumeisterin zu Herzen nehmen.“

Zumindest sei durch die Initiative der Kulturschaffenden ein „in Beton gegossener Derivate-Skandal“ verhindert worden. Es obliege den offiziellen Akteuren, daraus noch einen Gewinn zu generieren.“ Hauck betont zudem, dass die Stadtbaumeisterin, entgegen der Aussage von Drittem Bürgermeister Axel Flörke, zu der Versammlung eingeladen worden war. Hauck: „Birgit Weber war eingeladen und schon Tage vorher informiert worden. Ich hatte mit Oberbürgermeister Neuner ein Telefonat dazu. Dabei hat er mitgeteilt, dass er Weber gesagt habe, sie müsse nicht kommen.“

