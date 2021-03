13.03.2021

Neue Räume am Penzinger Feld: Mehr Platz für die Zahnarztpraxis Bayer

Dr. Ingo Frank, Dr. Frank Kistler und Dr. Steffen Kistler (von links) freuen sich, dass es in den neuen Räumlichkeiten der Zahnarztpraxis Dr. Bayer & Kollegen am Penzinger Feld bald losgehen kann.

Plus Im Landsberger Osten bezieht die Zahnarztpraxis Bayer bald neue Räume. Wie es mit dem bisherigen Standort weitergeht und auf welche neue Technik die Ärzte setzen.

Von Dominik Stenzel

Landsberg Seit 1980 gibt es die Zahnarztpraxis „Dr. Bayer & Kollegen“ in der Landsberger Von-Kühlmann-Straße. Die Zeichen stehen auf Wachstum: Momentan entsteht ein weiterer Standort am Penzinger Feld, der Anfang April bezogen werden soll. Im LT-Gespräch nennen Claudia Thellmann, Mitarbeiterin des Praxismanagements, und Zahnarzt Dr. Ingo Frank die Gründe für die Erweiterung.

Am Penzinger Feld 13 sollen in einem bereits bestehenden Gewerbegebäude zunächst drei Behandlungszimmer und ein Prophylaxeraum entstehen, sagt Claudia Thellmann. „Das wird den jetzigen Standort entzerren und entlasten. Die Lage im Erdgeschoss begünstigt zudem, dass wir die Praxis barrierefrei gestalten können.“ Durch die in der Corona-Krise geltenden Abstands- und Hygienevorschriften sei es dort zuletzt zu eng geworden. „Wir haben das Wartezimmer extra so ausgelegt, dass dort möglichst viel Abstand gehalten werden kann.“ Ein weiterer Vorteil für die Patienten: Am Penzinger Feld dürfte die Suche nach einem Parkplatz wesentlich entspannter sein als in der Landsberger Innenstadt.

Schon im April soll es am Penzinger Feld losgehen

Laut Claudia Thellmann soll in den neuen Praxisräumen am Donnerstag, 1. April, der Betrieb aufgenommen werden – zunächst mit einer relativ kleinen Besetzung. Anfangs sollen dort vor allem die beiden Mediziner Dr. Ingo Frank und Dr. Steffen Kistler im Einsatz sein. „Wir schauen uns erst einmal an, wie die Patienten den neuen Standort annehmen und reagieren dann auf das, was sie sich wünschen“, sagt Claudia Thellmann. Die Räumlichkeiten am Penzinger Feld könnten in Zukunft auch noch erweitert werden. Aber: „Unser herrlicher Standort in der Post an der Von-Kühlmann-Straße, mit Blick auf den Lech, wird nie wegfallen“, so Thellmann.

Die neuen Räume der Zahnarztpraxis Bayer sind mit den neuesten Technologien ausgestattet. Bild: Julian Leitenstorfer

Auch die Mitarbeiter der Organisation und der Verwaltung würden ihren Arbeitsplatz weiter in der Innenstadt haben. Aktuell sind in der Zahnarztpraxis „Dr. Bayer & Kollegen“ 13 Ärzte und rund 90 weitere Angestellte beschäftigt.

Zahnarztpraxis ist mit den neuesten Technologien ausgestattet

Laut Dr. Ingo Frank ist es ein „wichtiger Schritt“, dass die Zahnarztpraxis Dr. Bayer & Kollegen an zwei Standorten vertreten ist. „Wir wachsen und zu uns kommen auch über Landsberg hinaus viele Menschen.“ Insgesamt überweisen laut Frank mehr als 100 Zahnärzte ihre Patienten für bestimmte Behandlungen, wie zum Beispiel Implantate, in die Praxis.

Außerdem gehe der Trend in der Zahnmedizin immer mehr zum Spezialistentum: „Am Penzinger Feld werden wir ebenfalls mit den neuesten Technologien ausgestattet sein.“ So soll laut Dr. Frank in den neuen Räumen die Möglichkeit bestehen, 3D-Bilder des Mundbereichs aufzunehmen. Außerdem werde es einen Laser und einen Mundscanner geben, um Abdrücke in Zukunft zu vermeiden.

