vor 58 Min.

Neue Sprecher im Jugendbeirat

Eine Wahl wird per Münzwurf entschieden

Zwei Abschiede und Neuwahlen standen in der jüngsten Sitzung des Jugendbeirats der Stadt Landsberg auf dem Programm. So wurden die beiden Stadträte Leo Lischka und Lennart Möller (beide Grüne) aus dem Gremium verabschiedet und mit Vincent Rengier, Friederike Jäger und Johanna Krach drei neue Sprecher gewählt.

Neu ist auch die Jugendreferentin, die als Bindeglied zwischen Jugendbeirat und Stadtrat fungieren soll. Jennifer Lübke (Grüne) übernimmt diese Aufgabe. Die Sitzung wurde von Zweitem Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) geleitet, der selbst lange Jahre als Jugendbeirat in Landsberg tätig war. Er verabschiedete Leo Lischka und Lennart Möller offiziell und überreichte ihnen Getränkegutscheine.

Danach standen die Neuwahlen der Sprecher des Jugendbeirats an. Bei der Wahl zum ersten Sprecher gab es ein Patt und so musste ein Münzwurf zwischen Friederike Jäger und Vincent Rengier entscheiden. Das Glück war auf Rengiers Seite, bei der Wahl seines ersten Stellvertreters setzte sich dann Friederike Jäger gegen Johanna Krach durch, die damit weiterhin dritte Sprecherin bleibt. Dem Jugendbeirat gehören aktuell zehn Jugendliche und junge Erwachsene an. (wu)

