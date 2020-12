16.12.2020

Neue Wohnungen in Erpfting

Die Wohnanlage an der Luibachstraße in Erpfting von Westen aus fotografiert. Zu erkennen sind die bestehenden drei Gebäude und die Garagen, die abgebrochen werden sollen, damit zwei neue Wohngebäude errichtet werden können.

Die Stadt möchte die Wohnanlage am Luibach vergrößern. Rund zwei Millionen Euro soll das Projekt kosten. Wie es trotz Corona-Krise finanziert werden kann

Von Thomas Wunder

Seit den 1960er-Jahren gibt es die städtische Wohnanlage in der Luibachstraße in Erpfting. Jetzt soll die Anlage um zwei Gebäude erweitert werden. Denn der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist auch in dem Stadtteil groß. Der Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einen einstimmigen Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat gefasst, das Projekt in Angriff zu nehmen.

Die bestehende Wohnanlage umfasst drei Wohngebäude sowie zwei rückwärtig gelegene Garagenanlagen. Die Grundstücksfläche von über 4000 Quadratmetern sei ausreichend, um die Wohnanlage um zwei Wohngebäuden zu erweitern. Die bestehenden Garagen würden deswegen abgebrochen. Es sei vorgesehen, die erforderlichen Stellplätze in den zwei Hofanlagen unterzubringen. Mit der Erweiterung könnten zwischen acht und 14 Wohnungen errichtet werden, wie Stadtbaumeisterin Birgit Weber in der Sitzung des Bauausschusses sagte. Die Wohnungen sollen preisgünstig vermietet werden. Weber sprach von 7,50 Euro je Quadratmeter.

Um das Projekt realisieren zu können, hofft die Stadtverwaltung auf staatliche Zuschüsse aus dem kommunalen Wohnungsförderungsprogramm. Damit sei es trotz coronabedingter finanzieller Einbußen möglich, das Projekt voranzutreiben. Birgit Weber sagte, dass bei geschätzten Baukosten von rund zwei Millionen Euro 66 Prozent förderfähig sind. In die Berechnung würde zudem der Grundstückswert in Höhe von etwa 690000 Euro einfließen. Wie Weber sagte, ist die Stadt Eigentümer des Grundstücks.

Damit liegen die förderfähigen Kosten bei 2,04 Millionen Euro, rechnete die Stadtbaumeisterin vor. Gefördert würde ein Drittel dieser Summe, also rund 612000 Euro. Die restlichen 1,38 Millionen Euro könnten über ein Darlehen finanziert werden. Würden Darlehenskosten und Mieteinnahmen gegengerechnet, stünde die Stadt am Ende mit einer schwarzen Null da. Das Förderprogramm läuft laut Weber bis Ende 2023. Das heiße, bis Frühjahr/Mitte 2023 sei dem Freistaat ein abgestimmtes Projekt zur Genehmigung vorzulegen. Optional könnten im Anschluss die bestehenden Wohngebäude saniert werden.

Auch in Sachen Baurecht sieht Birgit Weber wenig Probleme. Ein langwieriges Bebauungsplanverfahren sei nicht notwendig, weil bereits Baurecht bestehe. Das Vorhaben sei bauordnungsrechtlich gemäß Paragraf 34 zu beurteilen, also die Frage zu beantworten, ob sich die Gebäude in die nähere Umgebung einfügen. Das sei aus Sicht der Stadtverwaltung der Fall.

Die Reaktionen der Stadträte fielen durchweg positiv aus. „Wir wären schön blöd, wenn wir das nicht machen würden“, sagte Jonas Pioch (Landsberger Mitte). Es sollte aber frühzeitig entschieden werden, wie die Wohnungen belegt werden sollen. „Das müssen wir mit den Planungen konkretisieren“, sagte Stadtbaumeisterin Weber. Es gebe einen hohen Bedarf an Einzimmer-wohnungen. Das kommunale Wohnungsförderprogramm sehe aber einen Mix an Wohnungen vor. Auch Dieter Völkel (SPD) stellte die Frage, wer dort einziehen soll. „Wir haben lange Wartelisten mit sozial Schwachen, die eine preisgünstige Wohnung suchen“, sagte Weber. Das bestätigte auch Markus Salzinger (UBV), der in Erpfting wohnt. „Wir brauchen die Wohnungen.“ Das Projekt sollte für alle offen sein. Zustimmung gab es auch von der CSU: „Wir können da voll mitgehen“, sagte Petra Ruffing.

Das letzte Wort hat jetzt der Stadtrat, der über den Empfehlungsbeschluss des Bauausschusses abstimmen muss. Ist auch der Stadtrat für das Projekt in Erpfting, soll die Eingabeplanung bis in zwei Jahren fertig sein, wie Birgit Weber sagte. Dann könnten die Fördermittel beantragt werden.

