vor 48 Min.

Neuer Lechsteg in Landsberg: Das erste Brückenteil ist da

Mit einem Schwerlastkran wurde das Brückenteil in Position gehoben.

Das erste Element des Lady-Herkomer-Stegs in Landsberg ist seit heute eingepasst. Warum es mit den Arbeiten erst Anfang September weitergeht.

Das erste Brückenteil des neuen Lady-Herkomer-Steg in Landsberg ist heute Vormittag eingepasst worden. Noch wird das gut 25 Meter lange und sechs Meter breite Element mit vier Seilen von einem Schwerlastkran gehalten. Am Nachmittag wird das rund 50 Tonnen schwere Stahlbauteil endgültig in das zwischen Inselbad und Lechturnhalle befindliche Widerlager Ost eingepasst.

Das Element ist das erste von insgesamt fünf Brückenteilen, die nacheinander eingepasst und danach miteinander verschweißt werden. Das nächste Brückenteil wird wegen der Hochwassergefahr erst Anfang September eingebaut. Der Steg soll heuer im Winter fertig werden, je nach Wetter könnte es jedoch auch Frühjahr 2021 werden. (wu)

Ein ausführlicher Bericht folgt.

