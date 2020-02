vor 28 Min.

Neuer Mast an der Autobahn

Das Gewerbe braucht mehr Kapazität

Zwischen dem Fachmarktzentrum am Penzinger Feld in Landsberg und der Autobahn soll ein neuer Mobilfunkmast aufgestellt werden. Der Bauausschuss hat einer Voranfrage der Telekom zugestimmt. Der Standort soll zum einen eine bessere Versorgung des dortigen Autobahnabschnitts gewährleisten wie auch den erhöhten Kapazitätsanforderungen des Gewerbegebiets am Penzinger Feld dienen, wie es im Sachvortrag hieß. Der Mast ist an einem kleinen Waldstück nahe der Autobahn geplant. Er soll maximal 30 Meter hoch werden.

Kritik an der Planung gab es nur von Reinhard Skobrinsky (BAL). Er bemängelte, dass 20 Meter hohe Bäume gefällt werden müssen. Er stimmte als Einziger gegen die Bauvoranfrage.

Einstimmig erfolgte die Zustimmung für eine Erweiterung eines Verwaltungsgebäudes für die Lebenshilfe am Eulenweg. Beantragt ist in der Voranfrage, statt zwei drei Vollgeschosse zu realisieren. Damit erhöht sich unter anderem die Firsthöhe um 1,70 Meter. Außerdem wird die Gebäudelänge um zwei Meter überschritten.

Mehr Baurecht wird auch einem Bauwerber im Bereich Römerauterrasse zugestanden. Geplant sind sechs Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 30 Wohnungen. Die Fahrzeuge werden in einer Tiefgarage untergebracht, die Zufahrt erfolgt über die Bürgermeister-Hartmann-Straße. Befreiungen vom Bebauungsplan sind nötig, da die Tiefgarage sich über die Baugrenzen hinaus ausdehnt. Außerdem wird die zulässige Grundfläche von 1200 Quadratmetern um etwa 234 Quadratmeter und die zulässige Geschossflächenzahl von 3270 Quadratmetern um 417 Quadratmeter überschritten. Mathias Rothdach vom Referat für Stadtplanung und Umwelt erläuterte, dass es in der Stadtplanung ein Umdenken gebe. Der Bebauungsplan sieht noch große Grundstücksflächen mit einer geringen Bebauungsdichte vor. Heute würden deutlich höhere Bebauungsdichten zugrundegelegt. Die Mitglieder des Bauausschusses teilten die Auffassung der Verwaltung und stimmten der Voranfrage zu.

Katja Kaus vom Bauamt informierte darüber, dass im Vermessungsamt ein sogenannter Behördensatellit errichtet wird, also Büroräume für Mitarbeiter von Ministerien, die dann von Landsberg aus arbeiten könnten. Um das Gebäude barrierefrei zu gestalten, sei im Nordosten ein Außenaufzug geplant. Das Landesamt für Denkmalpflege habe dem zugestimmt. (smi)

