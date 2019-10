16.10.2019

Neues Ackerland am Fliegerhorst

BBV-Kreisobmann Johann Drexl am westlichen Ende der Start- und Landeplan am Fliegerhorst. Er möchte einige Flächen rekultivieren.

Der BBV-Kreisobmann Johann Drexl will Flächen in Penzing rekultivieren. Welche Vorteile er darin sieht

Penzing oder Penzinger Feld? Diese Frage ist jetzt wieder im Zusammenhang mit dem Neubau für das Landratsamt aufgetaucht. Eine mögliche Antwort könnte aber auch lauten Penzing und Penzinger Feld – und die bringt Johann Drexl, CSU-Kreisrat und Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV), ins Spiel.

Den Neubau für das Landratsamt auf dem Penzinger Feld am Landsberger Stadtrand zu errichten, ist sowohl im Stadtrat wie im Kreistag Beschlusslage. Ganz unumstritten ist das jedoch nicht. Vor allem Grüne und ÖDP lehnen dies mit dem Hinweis auf den damit einhergehenden Flächenverbrauch ab (LT berichtete). Sie würden die Landratsamtsfiliale lieber auf dem bisherigen Fliegerhorst in Penzing sehen, wo bereits Verwaltungsgebäude vorhanden sind. Allerdings: Bis wann diese Liegenschaften tatsächlich verfügbar sein werden, ist derzeit noch offen, solange die Umwandlung von einer Militär- in eine zivile Fläche nicht vollzogen ist. Jetzt hat aber BBV-Kreisobmann Johann Drexl eine neue Idee.

Auch Drexl stimmte im Juli 2017 im Kreistag gegen einen Neubau auf dem Penzinger Feld, das die Stadt Landsberg im gesamten Bereich zwischen Autobahn, Fachmarktzentrum und Münchener Straße aufplanen will. Als Landwirt bedauert er vor allem, dass in diesem Bereich fruchtbarer Ackerboden überbaut werden soll. Denn die Landsberger Platte, die sich östlich der Stadt erstreckt, gehört zu den besten Ackerstandorten im Land.

Etwas anders würde er eine Bebauung sehen, wenn im Gegenzug ein Teil des bisherigen Fliegerhorsts in Penzing rekultiviert und für die Landwirtschaft und vielleicht auch für naturschutzfachliche Ausgleichsflächen rekultiviert werden könnte. Auch dort ist Lösslehmboden vorhanden. Die Tragfähigkeit dieses schweren Ackerbodens war übrigens in den 1930er-Jahren mit ein Standortkriterium, das für den Flugplatzbau in Penzing sprach. Dieser Ausgleich für die Landwirtschaft könnte sogar auf Landsberger Stadtgebiet geschaffen werden. Drexl hat nachgemessen: Das gesamte Areal des Penzinger Felds (bis auf eine Hecke alles Ackerfläche) ist gut 23 Hektar groß, der zur Landsberger Flur gehörige Teil des Bundeswehrgeländes in Penzing misst gut 27 Hektar. Auf dem in Richtung Westen bis zur Straße nach Epfenhausen reichenden Sporn befindet sich ein Teil der Start- und Landebahn, überwiegend ist das Gelände mit Gras bewachsen.

Neben dem Rückbau der Start- und Landebahn müssten laut Drexl auch noch unterirdische Verkabelungen beseitigt werden. „Das ist alles machbar mit der heutigen Technik, ich sehe da gar kein Problem“, sagt Johann Drexl.

Eine solche Kombination aus Penzinger Feld und Penzing mache auch städtebaulich Sinn, denn so würde die künftige (bauliche) Nutzung des Fliegerhorstgeländes in etwa auf Höhe der westlichen Randbebauung am Flugplatz abgeschlossen werden und kein Splitter nach Westen entstehen. (ger)