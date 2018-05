vor 36 Min.

Neues Landratsamt: Jetzt soll ein Entwurf her

Das weitere Vorgehen für den Neubau der Außenstelle des Landratsamtes am „Penzinger Feld“ wurde im Kreisausschuss besprochen. Es gibt nun einen Wettbewerb.

Von Alexandra Lutzenberger

Es wird nicht alles sofort ans Penzinger Feld verlagert, das machte Landrat Thomas Eichinger bei der heutigen Kreisausschuss-Sitzung klar. Allerdings wolle man die Kfz-Stelle dorthin verlegen und die rund 13 Außenstellen zusammenlegen. Da immer noch unklar sei, wie die Stadt Landsberg zu diesen Planungen stehe, werde jetzt erst einmal ein städtebaulicher Entwurf für die Nebenstelle des Landratsamtes gemacht. Das erläuterte der zuständige Abteilungsleiter beim Landratsamt, Johann Bernauer, den Kreisräten.

Ein Wettbewerb ist geplant

Die Stadt stelle gerade einen Flächennutzungsplan auf und in Absprache mit ihr werde man in einem Wettbewerb einen städtebaulichen Entwurf erstellen. Das sei, so Bernauer, wesentlich billiger als ein Realisierungs-Wettbewerb. „Hatten wir uns nicht für eine komplette Auslagerung entschieden?“, fragte Rätin Renate Standfest (GAL). „Nicht im ersten Schritt“, so Eichinger,“ aber langfristig ist darüber nachzudenken.“ Denn es sei auch für die „Kunden“ des Landratsamtes effizienter, wenn man kurze Wege habe.

370 Büroarbeitsplätze im Landratsamt

Derzeit verfügt das Landratsamt Landsberg in der Verwaltung (Stand: Januar 2018) über 370 Büroarbeitsplätze. Rund 45 Prozent aller Mitarbeiter (als etwa 160) sind dabei bereits heute in insgesamt 13 Außenstellen des Landkreises untergebracht. Für die kommenden Jahre geht das Landratsamt davon aus, weitere externe Büroräume für seine Mitarbeiter anmieten zu müssen. Daher werden in fünf bis zehn Jahren über die Hälfte aller Mitarbeiter der Landkreisverwaltung in unterschiedlichen Außenstellen ihren Arbeitsplatz finden müssen. Deshalb wolle man einen Neubau am „Penzinger Feld“.

Ein Neubau mit der Kfz-Stelle

Der Neubau ist eine zentrale und auch überregionale öffentliche Verwaltungseinrichtung und werde im Flächennutzungsplan als „Gemeinbedarfsfläche“ dargestellt, so Bernauer. Ziel des Landkreises sei es, am „Penzinger Feld“ ein neues Nebengebäude zu errichten, um die Arbeitsplätze der 160 Mitarbeiter in den 13 Außenstellen zusammenfassen zu können. Dazu soll eine neue Zulassungsstelle mit 22 Mitarbeitern entstehen.

In Absprache mit der Stadt zunächst im Rahmen eines Wettbewerbes ein städtebaulicher Entwurf für die betroffene Planungsfläche erstellt werden. Dieser städtebauliche Entwurf dient als Grundlage für die Aufstellung eines, so Bernauer, „vorhabenbezogenen“ Bebauungsplans bei der Stadt Landsberg. Als Gesamtkosten für den Wettbewerb nannte Bernauer 100.000 Euro.

