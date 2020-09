vor 33 Min.

Neues Wohnviertel in Landsberg: Die Firma Pöttinger sagt Servus

Plus Auf dem Gelände des neuen Stadtviertels Urbanes Leben am Papierbach in Landsberg steht noch ein Gebäude der Firma Pöttinger. Warum derzeit darüber verhandelt wird.

Von Thomas Wunder

Noch erinnert das Gebäude des Servicestützpunkts an den früheren Eigentümer des künftigen Landsberger Stadtviertels Urbanes Leben am Papierbach: den Landmaschinenhersteller Pöttinger mit Sitz in Grieskirchen in Oberösterreich. Derzeit wird die Halle neben dem Servicestützpunkt zurückgebaut. Und auch das Hauptgebäude, das nach wie vor Eigentum der Firma Pöttinger ist, wird verschwinden. Wann, darüber verhandeln Pöttinger und der neue Eigentümer ehret+klein derzeit.

„Wir befinden uns in einer Übergangsphase“, sagt Stefan Kürzinger, Pressesprecher bei ehret+klein. Der Platz im Nordwesten des Areals, auf dem der Servicestützpunkt steht, sei für die Baufelder E1 und E2 des neuen Stadtviertels vorgesehen. Seines Wissens baut die Firma Pöttinger die angrenzende Halle derzeit zurück, um sie an anderer Stelle wieder aufzubauen. Vonseiten der Firma Pöttinger will man sich zur aktuellen Entwicklung nicht äußern. „Derzeit gibt es keine Informationen. Anfang Oktober wird es eine Pressemitteilung dazu geben“, teilt Pressesprecherin Ingeborg Steibl auf Nachfrage mit.

Das Gelände der Firma Pöttinger im Mai 2017. Bild: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Seit 30 Jahren ist Pöttinger mit seinem Servicestützpunkt auf dem ehemaligen Pflugfabrikgelände vertreten. Im Frühjahr 2020 erfolgte der Umzug in die Justus-von-Liebig-Straße im Gewerbegebiet. Dort befindet sich unter anderem ein sechs Meter hohes Ersatzteillager mit einer Fläche von rund 1600 Quadratmetern. Der Stützpunkt Deutschland Süd wird laut dem Unternehmen auch zu Schulungszwecken und für Vertriebsveranstaltungen genutzt. Zudem könne auf einer überdachten Praxisfläche von rund 800 Quadratmetern geschult werden. Ein großer Schulungsraum mit 115 Quadratmetern stehe den Kunden ebenso zur Verfügung wie eine Ausstellungsfläche von etwa 200 Quadratmetern zur Besichtigung der Maschinen. „Wir haben einen Standort gefunden, an dem wir unsere Ersatzteilbereitstellung sowie unsere Service- und Vertriebsstärke zur vollen Entfaltung bringen können“, sagt Gesamtvertriebsleiter Alfred Sandmayr.

Die Firma Pöttinger gibt es seit 1975 in Landsberg

Die Geschichte der Firma Pöttinger in Landsberg reicht bis ins Jahr 1975 zurück. Damals erwarb das Unternehmen die Bayerische Pflugfabrik und richtete auf dem 5,8 Hektar großen Areal einen Produktionsstandort ein. Landsberg wurde zu einem Zentrum der Stahl- und Metallbearbeitung. In den großen Hallen wurden Werkstoffe unter anderem gehärtet, umgeformt, geschweißt, geschnitten und gestanzt.

Ab Herbst 2011 stellte Pöttinger die verbliebene Produktion am Standort schrittweise ein. Betroffen davon waren noch knapp 40 Mitarbeiter, die in den Hallen an der Von-Kühlmann-Straße in erster Linie Elemente für Gerätschaften zur Bodenbearbeitung herstellten. Mit der Härterei und der Montage schloss im November 2012 der Standort Landsberg. Einzig der Servicestützpunkt auf der anderen Seite der Bahnlinie blieb erhalten.

Im Jahr 2011 waren viele Gebäude der ehemaligen Pflugfabrik stark renovierungsbedürftig. Bild: Thorsten Jordan

Bereits in den Jahren zuvor hatte die Stadt mit dem Unternehmen über einen Verkauf des Geländes verhandelt. Im Jahr 1992 war im Stadtrat ein städtebauliches Entwicklungskonzept für den Bereich Pflugfabrik beschlossen worden. Seit 2011 wurden sie durch diverse Mieter übergangsweise genutzt. Aber die alten Industriebauten waren stark renovierungsbedürftig. Drei Jahre später war auch diese Nutzung nicht mehr rentabel. Und so informierten Eigentümer Heinz Pöttinger und der damalige Oberbürgermeister Mathias Neuner im März 2014 vor Ort Stadträte und Presse über ihre Vision stadtnahen Wohnens. Heinz Pöttinger sprach von einem „Wendepunkt“, ließ aber offen, ob sein Unternehmen oder ein anderer Investor tätig wird.

Im Februar 2015 folgte die Antwort. Mit der Vorstellung der neuen Eigentümer der ehemaligen Pflugfabrik begann eines der größten Bauprojekte der jüngsten Landsberger Stadtgeschichte. Die in Starnberg ansässigen Projektentwickler ehret+klein gaben bekannt, dass sie das frühere Fabrikgelände Schritt für Schritt vom bisherigen Eigentümer erwerben wollen. Den letzten Schritt müssen ehret+klein und Pöttinger noch gehen. Dann wird mit dem Gebäude des früheren Servicestützpunkts auch die letzte Erinnerung an den ehemaligen Eigentümer verschwinden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen