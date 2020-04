vor 47 Min.

Neunter Corona-Todesfall im Landkreis Landsberg

Im Klinikum ist eine 81-Jährige an den Folgen der Corona-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Infizierten im Landkreis Landsberg liegt bei 299.

Von Thomas Wunder

Im Landkreis Landsberg gibt es eine weitere Corona-Tote. Wie das Landratsamt mitteilt, ist eine 81 Jahre alte Frau mit erheblichen Vorerkrankungen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Die Zahl der im Landkreis mit dem Virus infizierten Personen lag am Donnerstagmittag bei 299. Gut zwei Drittel von ihnen hat die Erkrankung mittlerweile überstanden.

Seit sich das Coronavirus Mitte März auch im Landkreis ausgebreitet hat, hat das Gesundheitsamt die Zahl der Infizierten erfasst. Aktuell sind es 299. Die Zahl der Personen, die sich angesteckt haben, dürfte aber deutlich höher sein, sagt Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts. Denn viele Menschen hätten nur milde oder gar keine Symptome gezeigt, wären nicht zum Arzt gegangen oder hätten keinen Test durchführen lassen.

Neun Corona-Patienten im Klinikum

Von den 299 positiv auf das Virus getesteten Personen gelten laut Gesundheitsamt rund 200 als gesundet. Sie konnten damit auch die häusliche Quarantäne verlassen. Insgesamt waren davon seit Mitte März rund 1300 Personen (Infizierte und deren Kontaktpersonen) betroffen. Aktuell befinden sich laut Müller noch etwa 400 Personen in der zwei Wochen andauernden Quarantäne. Im Landsberger Klinikum sind aktuell neun Patienten aufgrund ihrer Corona-Erkrankung in Behandlung – einer auf der Intensivstation, ein Patient werde beatmet, so Müller.

Die am 6. April eröffnete Infektambulanz am Landsberger Klinikum haben bisher 160 Personen aufgesucht. Dort kümmert sich ein Pool an Ärzten und Sprechstundenhilfen um jene Personen, die die für die Covid-19-Erkrankung typischen Symptome aufweisen und entlasten damit Hausärzte und Klinikum. Täglich, so Pressesprecher Müller, wurden zwischen zehn und 15 Personen untersucht.

Das Infektmobil ist bislang elf Mal ausgerückt

Gleichzeitig hat der Landkreis auch ein Infektmobil eingerichtet. Ärzte, Pflegekräfte und Physiotherapeuten fahren damit zu Infizierten und behandeln diese zu Hause. Gut eine Stunde nehme dies in Anspruch, sagt Wolfgang Müller. Bei Bedarf erfolge die Behandlung auch an mehreren Tagen. Bislang sei das Team elf Mal ausgerückt.

Die Infektambulanz am Landsberger Klinikum wird ihre Öffnungszeiten ändern. Das Team ist ab Montag, 20. April, täglich (auch an Feiertagen und am Wochenende) von 10 bis 18 Uhr vor Ort. Unter der Woche sollen Termine über den Hausarzt ausgemacht werden, an Feiertagen und am Wochenende können Betroffene unter 08191/129-1740 anrufen.

