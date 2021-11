Was die Senioren in Landsberg vorhaben

Plus Auf der Seniorenbürgerversammlung wird der Beirat neu aufgestellt. Wer die Mitglieder sind und was geplant ist.

Der Seniorenbeirat der Stadt Landsberg ist für die kommenden drei Jahre neu aufgestellt. Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich bei der Seniorenbürgerversammlung zur Wahl gestellt. Die über 100 Seniorinnen und Senioren, die in die Sportzentrumsgaststätte gekommen waren, entschieden sich mehrheitlich für neun von ihnen.