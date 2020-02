07:12 Uhr

Newsticker: Orkantief "Sabine" erreicht den Landkreis Landsberg

Der Bahnverkehr in der Region ist aus Sicherheitsgründen weitgehend eingestellt. Wie "Sabine" durch den Landkreis Landsberg fegt, erfahren Sie hier in unserem ständig aktualisierten Überblick.

Von Dominic Wimmer

Orkantief "Sabine" hat in den frühen Morgenstunden auch den Landkreis Landsberg erreicht. Für die Schüler heißt es heute zu Hause bleiben. Die Schulen sind geschlossen. Auch viele Berufstätige bleiben heute daheim.

Auf den Straßen ist merklich ruhiger als an anderen Montagen. Man merkt: Viele Menschen nehmen heute lieber frei. Das Pendeln mit den Öffentlichen ist heute ohnehin schwierig. Wegen des Sturmtiefs "Sabine" stellt die Deutsche Bahn in Bayern vorerst auch den Regionalverkehr ein. "Je nach Lage des Orkans wird im Laufe des Vormittags der Verkehr wieder aufgenommen", teilt die Bahn mit. Die S-Bahn in München fuhr am Morgen zunächst. Eine spätere Einstellung des Betriebs sei aber nicht ausgeschlossen, so eine Sprecherin. "Wir beobachten die Lage." Kurz vor 9 Uhr wurde mitgeteilt, dass an den Außenästen die S-Bahnen die nächstgelegenen Stationen anfahren und dort enden werden. Zwischen Pasing und München-Ost wird aktuell ein Pendelverkehr eingerichtet. Die Bayerische Regiobahn will am späteren Vormittag entscheiden, ob die Aufnahme des Fahrgastbetriebs möglich ist und welche Verbindungen dann als erste wieder fahren.

Nicht vom Sturm beeindrucken lassen sich die Mitarbeiter der Müllabfuhr, die heute Morgen trotz Sturms ihrer Arbeit nachgehen und die Tonnen leeren. Auch die ersten Feuerwehren mussten bereits zu Einsätzen ausrücken. Der Grund waren umgestürzte Bäume.

An den Schulen im Landkreis fällt der Unterricht aus Sicherheitsgründen heute aus. Nur ganz vereinzelt kamen Kinder in die Schule. Vier Kinder waren es nach Informationen unserer Zeitung in der Grundschule Kaufering, in der Landsberger Platanenschule war ein Kind gekommen, das danach wieder abgeholt wurde. In Windach war kein Kind in die Grundschule gekommen. In den Kindergärten in Landsberg herrscht weitgehend Normalbetrieb, teilte Stadtsprecher Andreas Létang mit. Lediglich einzelne Kinder seien daheim geblieben.

Orkan "Sabine" pfeift durch den Landkreis Landsberg:

Orkan Sabine im Landkreis Landsberg Hier eine kleine Impression aus dem Landsberger Osten Was habt ihr heute bislang alles erlebt? Gepostet von Landsberger Tagblatt am Montag, 10. Februar 2020

10 Uhr: Der Sturm ist deutlich stärker geworden. Nach unseren Informationen sind erste Straßen bereits gesperrt. Unter anderem zwischen Kaufering und Scheuring - im Westerholz sind einige Bäume umgefallen. Mittlerweile haben auch die Feuerwehren im Landkreis Landsberg deutlich mehr zu tun. In der Landsberger Innenstadt sind kaum Menschen zu sehen. Es regnet wie aus Eimern.

und - im Westerholz sind einige Bäume umgefallen. Mittlerweile haben auch die Feuerwehren im deutlich mehr zu tun. In der Landsberger Innenstadt sind kaum Menschen zu sehen. Es regnet wie aus Eimern. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Landsberger Osten ist ein großer Baum umgestürzt. Die Hälfte des Parkplatzes ist gesperrt.

