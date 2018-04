vor 50 Min.

Nichts wie raus an die Sonne

Bei herrlichem Frühlingswetter sind die Menschen überall im Landkreis unterwegs.

Was war das für ein herrliches Frühlingswetter am Wochenende - kein Wunder, dass es die Menschen im ganzen Landkreis hinauszieht an die frische Luft.

Ob zum (Sonnen-)Baden an den Ammersee, zum Radfahren oder Wandern quer durch die Region, in den Reit- und Wildpark Weil zum Tiere streicheln, oder ans wunderschöne Landsberger Lechufer zum plaudern, flanieren und entspannen. So kann es jetzt gerne bleiben. Wir haben auf dieser Sonderseite ein paar schöne Sonnenmomente festgehalten. Julian Leitenstorfer hat einige Sonnen-Impressionen mit der Kamera festgehalten.