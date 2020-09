00:32 Uhr

Nie wieder Drogen?

Eine 29-Jährige ist zuerst Zeugin und nun Angeklagte in einem Prozess in Landsberg

Im Februar war eine 29-Jährige als Zeugin in einem Drogenprozess dem Nervenzusammenbruch sehr nahe. Jetzt kehrte sie als Angeklagte in den Saal des Landsberger Amtsgerichts zurück. Denn die Frau hat selbst einige Jahre Drogen konsumiert.

Im Februar waren der 39-jährige Onkel und die beste Freundin (24 Jahre alt) der Angeklagten vor Gericht gestanden. Die 29-Jährige musste als Zeugin beantworten, ob ihr der Angeklagte im April vergangenen Jahres 100 Gramm Marihuana verkaufen wollte, das die Polizei zuvor bei einer Kontrolle entdeckt hatte. Mit tränenerstickter Stimme brachte die 29-Jährige schließlich ein Ja über die Lippen. Die Angeklagte wusste damals, dass ihr Onkel im Dezember 2018 wegen eines anderen Drogendelikts zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden war. Nun musste er bei einer Verurteilung damit rechnen, dass die Bewährung in eine Haftstrafe umgewandelt wird.

Jetzt, bei der Verhandlung vor dem Schöffengericht, stellte sich heraus, dass die Angeklagte etwa drei Jahre selbst drogenabhängig war. Bis Mitte 2019, als die Polizei ihre Wohnung durchsuchte. Die Verteidigerin Sabine Färber-Fröba wies darauf hin, dass ihre Mandantin mithilfe ihrer Hausärztin seit einiger Zeit mit Erfolg gegen ihre Drogensucht ankämpfe. Ehemaligen Freunden aus der Drogenszene habe sie den Rücken gekehrt. Schöffenrichterin Beate Kreller erkannte an, dass die Angeklagte vor einem halben Jahr die Wahrheit gesagt habe, obwohl großer Druck vonseiten der beiden anderen Angeklagten bestanden habe. Sie waren wegen unerlaubten Handels mit Drogen verurteilt worden: Der 39-jährige Onkel muss für drei Jahre hinter Gitter, die 24-jährige Frau für ein Jahr und sechs Monate. Derzeit befinden sie sich auf freiem Fuß. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da sie in Berufung gegangen sind.

Die 29-jährige Frau, die nun auf der Anklagebank saß, wurde wegen unerlaubten Besitzes von Rauschgift zu einem Jahr und vier Monaten Haft auf Bewährung (ausgesetzt für drei Jahre) verurteilt. Staatsanwältin Yvonne Möller sprach sich für ein Jahr und sechs Monate zur Bewährung aus, die Verteidigerin für ein Jahr und zwei Monate auf Bewährung. Zum Urteil gehören mehrere Auflagen und Weisungen: So sind 750 Euro an ein Therapiezentrum zu zahlen. Außerdem soll die Frau ein Jahr lang mehrere Urinproben auf eigene Kosten durchführen lassen, um das drogenfreie Leben zu dokumentieren. Ihre Verteidigerin Sabine Färber-Fröba war gegen diese Urinproben. Sie will sich mit ihrer Mandantin noch besprechen, ob sie das Urteil annehmen. (eh)

