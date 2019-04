vor 19 Min.

Nightgroove: Landsberg, wie es abrockt und feiert

Beim 18. Nightgroove in Landsberg war für jeden Geschmack was dabei. „Hardys Band“ heizte mit Rock ein.

Zum 18. Mal findet in der Lechstadt das Musikfestival Nightgroove statt. Trotz des kühlen und leicht regnerischen Wetters sind die Lokale gut besucht. Ein musikalischer Streifzug.

Von Stephanie Millonig

„Let Me Entertain You“: Ihr Publikum bestens zu unterhalten, das hatte am Samstagabend nicht nur die elfköpfige Combo „Definitely Soul im Stadttheater vor. 13 Bands und zwei DJs sorgten beim Nightgroove dafür, dass sich Tanzbegeisterte und Musikliebhaber einen Abend lang bei den verschiedensten Musikrichtungen verausgaben konnten. Das Landsberger Tagblatt hat sich in einigen der Locations umgesehen.

Nach einem kräftigen Regenschauer gegen 19 Uhr gibt es zu Beginn des 18. Nightgroove im Stadttheater noch Lücken zwischen den Gästen. Doch die Münchner Soulband steigt mit dem Tina-Turner-Klassiker „634-5789“ und sattem Sound ein und schon bald sind die ersten auf der Tanzfläche. Soulklassiker wie „Chain, Chain,Chain“ von Aretha Franklin, aber auch modernere Stücke wie der oben genannte Robbie-William-Song sorgen für Stimmung.

Andreas Groß und Michael Kinz drehen sich als Paar mit wechselnden Freestyle-Figuren auf der Tanzfläche. Die Münchnerin und der Stuttgarter waren zuvor in Augsburg und haben den Landsberger Nightgroove zufällig im Internet entdeckt. Reinhold Vögele kommt aus Windach. Ihm gefalle, dass beim Nightgroove immer wieder tolle Bands zu erleben seien. Er möge es eigentlich soulig und jazzig, erzählt er. Aber beim voherigen Mal habe ihn ein Trio mit Kontrabass, Ziach und Gitarre, das moderne Volksmusik spielte, fasziniert.

Funk, Soul und Acid-Jazz, das zählt zum Repertoire von „Jazoum“, die in der benachbarten Säulenhalle auftreten. Begleitet von fünf Bandmitgliedern heizt Sängerin Sandra Dikant mit einer unglaublichen Rockstimme ein – muss aber gegen den Hall in der Halle ansingen. Das tut der Stimmung keinen Abbruch – wer bleibt schon ruhig stehen bei „Sledge Hammer“ von Peter Gabriel?

In manchen Kneipen geht es richtig eng her

Rock ’n’ Roll ist eigentlich eine recht tanzbare Musikgattung und es juckt auch in den Füßen, wenn „Ed Mind & The Minders“ mit rasantem Tempo in Jerry Lee Lewis’ „Great Balls of Fire“ einsteigen. Aber wie gewohnt, fehlt es in der Sonderbar an Platz für ausgreifende Tanzschritte und der Gast wird Teil einer fröhlich zuckenden Menge. Nur in der ersten Reihe ist etwas mehr Platz. Dort wippt eine Blondine mit Petticoat und Pferdeschwanz zum Takt der Musik.

Gewohnt eng ist es auch im Trödler. „Jaam“ bringt mit Partykrachern Stimmung und singt vom „Stern, der Deinen Namen trägt“. „Beim Nightgroove ist Jung und Alt“, das gefällt Christine und Hans Greinwald aus Weil. Volles Haus auch in der Burger Bar, in der „Hardys Band“ den „Midnight Blues“ intoniert und mit rockigem Sound die Gäste dazu bringt, auf den Bänken zu tanzen. „In Landsberg gibt’s coole Locations“, sagt Rainer Ott aus Schongau, der derartige Veranstaltungen aus Schongau kennt und nun sehen wollte, wie es in Landsberg ist.

Auch eine Sambagruppe ist dabei

Wem’s zu eng wird oder wem der Sinn nach ruhigerer Unterhaltung steht, der findet bei Medardus Wallner das passende Ambiente. Dort lässt sich dem Jazz-Pop-Duo Perlregen lauschen und auch entspannt am Bartisch ein Glas Wein trinken. Aufs Zuhören konzentriert sind die Gäste im Rathausfoyer. „Clapton Experience“ covern – wie der Name vermuten lässt – Eric Clapton. So findet sich an diesem kalten Abend für die unterschiedlichsten Geschmäcker ein Platz, um zu feiern oder zu lauschen. Und zumindest akustisch holt die Sambatruppe „Bateria Z“ Brasilien in die Herkomerstraße. Wer nach den Konzerten noch weiter Lust hat auf Feiern, der findet dazu im Moritz und im Sommerkeller Gelegenheit.

