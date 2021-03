vor 19 Min.

Nimmt sexuelle Gewalt gegen Kinder im Lockdown zu?

Die SOS-Kinderdorf-Fachstelle in Landsberg bietet Hilfe für Betroffene und bei Verdachtsfällen an

„Fachleute vermuten, dass im Lockdown viel mehr sexualisierte Gewalt, vor allem in den Familien, passiert“, sagt Bianca Karlstetter von der Landsberger SOS-Kinderdorf-Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt. Sie mache sich große Sorgen um diese schutzbedürftigen Kinder und Jugendlichen, die jedoch schwer erreichbar seien. Die Diplomsozialpädagogin und Traumapädagogin bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie deren Bezugspersonen im Landkreis Hilfe an, wenn diese von sexuellem Missbrauch oder sexualisierter Gewalt bedroht werden.

Karlstetter weiß, dass die meisten dieser Übergriffe an Kindern und Jugendlichen im ganz nahen Umfeld, oft in den Familien selbst, stattfinden. Häufig kämen diese Fälle nur ans Tageslicht, wenn Außenstehenden wie Lehrern, Sozialarbeitern, Nachbarn oder Freunden etwas Ungewöhnliches auffällt. Denn den Betroffenen falle es oft schwer, sich zu offenbaren. Im Lockdown, wo die Betroffenen quasi mit den Tätern eingesperrt seien, entfalle die soziale Kontrolle des äußeren Umfeldes. Kontakte nach außen wie Schulen, Sportvereine, Musikschulen seien ihnen verwehrt.

Zudem sei es schwierig oder geradezu unmöglich, sich Hilfe zu holen, wenn der Täter im selben Zimmer sitze. Daher ruft Karlstetter zur Wachsamkeit auf: „Alle die jetzt noch Kontakt zu Kindern und Jugendlichen haben, sollten jetzt noch sensibler und genauer hinschauen, wenn ihnen etwas Ungewöhnliches bei einem Kind oder Jugendlichen auffällt.“ So sollten insbesondere Lehrer, Verwandte oder Freunde, die über Online-Medien Kontakt zu Kindern und Jugendlichen haben, besonders aufmerksam sein. Bei Fragen und Verdachtsfällen können sie sich Beratung und Hilfe bei der Fachstelle holen.

Schon vor der Pandemie hatten, statistisch gesehen, ein bis zwei Kinder in jeder Klasse sexuelle Übergriffe erfahren, gibt Johannes-Wilhelm Rörig, der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung, an. Wenn man diesen Durchschnittswert mit den bekannt gewordenen Fällen in Landsberg vergleiche, müsse man von einer hohen Dunkelziffer ausgehen, sagt Bianca Karlstetter. Häufig kämen solche Fälle auch erst ans Tageslicht, wenn die Betroffenen schon erwachsen sind, doch dann seien die Schäden längst entstanden. Würde man allerdings alle Fälle sofort erkennen, wären gar nicht genügend Fachkräfte da, um den Betroffenen Hilfestellung zu geben.

Wenn Kinder und Jugendliche zu Bianca Karlstetter in die Fachstelle kommen und sich ihr anvertrauen, hilft sie je nach Fall, indem sie berät, stabilisiert, unterstützt, aber auch mit zur Polizei und bis zur Gerichtsverhandlung geht, wenn es dazu kommt. Dabei arbeitet sie in engem Kontakt mit verschiedenen Einrichtungen und dem Jugendamt. Karl-stetter berät auch Fachkräfte in Kindertagesstätten, Schulen und Jugendsozialarbeiter, die mit Verdachtsfällen zu ihr kommen. Viele Lehrer wollten auch ohne einen bestimmten Anlass wissen, was sie tun können, wenn sich ihnen ein Schüler anvertraut, oder worauf sie in Verdachtsfällen achten sollen. (lt)

SOS-Kinderdorf-Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt, Spöttinger Straße 4, in Landsberg. Telefonische Anmeldung unter 08191/911890, montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr. Bei der Anmeldung kann ein Termin für ein erstes Beratungsgespräch vereinbart werden.

