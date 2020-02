vor 55 Min.

Nina-Sue aus Dießen stolpert vor Heidi Klums Jury

Wackeliger Auftritt bei Germany’s next Topmodel: Nina-Sue Wurm aus Dießen lebt den Traum vom Modelsein.

Plus Nina-Sue Wurm aus Dießen ist bei der TV-Show „Germany’s next Topmodel“ dabei. In der ersten TV-Show legt die 19-Jährige einen Catwalk-Auftritt hin, der nichts für schwache Nerven ist.

Von Dominic Wimmer

Nina-Sue Wurm aus Dießen ist bei der Castingshow „Germany’s next Topmodel“ dabei. Die 19-Jährige lebt in der TV-Sendung mit Heidi Klum ihren Traum, professionelles Model zu werden. Am Donnerstagabend lief die erste Folge der neuen Staffel. Und die Dießenerin kam ordentlich ins Schwitzen beziehungsweise Straucheln.

Beim Auftritt von Nina-Sue hielten nicht nur die Zuschauer vor dem Fernseher den Atem an, sondern auch Heidi Klum und Hollywoodstar Mila Jovovich, die bei der Show im Publikum saßen. Im Münchner Olympiapark hatten die Macher der TV-Show einen Catwalk aufgebaut, auf dem die 38 Kandidatinnen Abendgarderobe präsentieren mussten. Und Nina-Sue hatte – wie eine andere junge Dame auch – erhebliche Probleme mit dem Schuhwerk. Sehen Sie hier den Auftritt von Nina-Sue. Denn die Dießenerin stolperte mit dem ersten Schritt auf ihren High Heels über die Bühne – aber sie bewies Stehvermögen und fiel nicht. „Oh mein Gott, die Arme“, kommentierte Heidi Klum mehrfach hintereinander den Auftritt von Nina-Sue, die von Juror und Modedesigner Julien Macdonald von der Bühne gestützt wurde und sich einen Anpfiff abholte. „Ladys, ihr dürft eure Füße nicht einölen“, schimpfte er. „Hoffentlich hat die Jury gesehen, dass ich Probleme mit den Schuhen hatte“, meinte Nina-Sue nach ihrem Auftritt. Heidi Klum kann sich das Lachen nicht ganz verkneifen Heidi Klum sagte danach zu ihr: „Es war ganz schlimm, nicht zu lachen. Es war wie in einer Comedyshow. Trotzdem hast du dich nicht drausbringen lassen.“ Klum und die Juroren ließen die erleichterte Nina-Sue aber dennoch in die nächste Runde einziehen. Dass die Grafik-Designerin nun im Fernsehen auftritt, kommt nicht von ungefähr. „Ich habe mich schon früher für Fashion und Fotografie interessiert“, teilt die Dießenerin mit. Früher habe sie mit ihrer Mutter zusammen "Germany’s next Topmodel" angeschaut. Trotzdem habe sie lange überlegt, ob sie bei der Show mitmachen soll. „Letztendlich habe ich mich für die Erfahrung und das Abenteuer bei GNTM entschieden und lasse nun alles auf mich zukommen.“ Mit ihren Konkurrentinnen verstehe sie sich sehr gut. „Ich denke nicht, dass es viel Ärger geben wird. Wir sind eine ziemlich angenehme Truppe, würde ich sagen.“ Auch Heidi Klum sei sehr nett und man könne viel von ihr lernen. Dazu hat die sportliche 19-Jährige, die regelmäßig im Fitnessstudio Krafttraining macht, nun noch länger Gelegenheit. Und sie kann sich einen anderen Wunsch erfüllen: Sie wollte immer mal sehen, wie es hinter den Kulissen aussieht. Gestern GNTM 2020, Folge 1: Kandidatinnen, Start, Sendetermine, Jury, TV und Übertragung am 30.1.2020

