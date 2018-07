vor 48 Min.

Nitrat: Beim Landsberger Wasser geht es vor allem um den Geschmack

Deutschland hat in weiten Teilen ein Problem mit Nitratwerten im Wasser. Zwischen Landsberg und Ammersee stellt sich die Lage besser dar.

Von Gerald Modlinger

Deutschland hat in den vergangenen Jahren nicht genug dafür getan, das Grundwasser sauber zu halten: In vielen Teilen des Landes, vor allem dort, wo viel Vieh gehalten wird, sind die Nitratwerte zu hoch und liegen über dem EU-Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter. Das wurde Deutschland kürzlich schwarz auf weiß in einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs dargelegt.

Auch im Landkreis Landsberg ist Nitrat immer wieder ein Thema – zumindest für die Wasserversorger. Den Verbrauchern macht das in der Regel weniger konkrete Sorgen: Denn, so sagt Jun Ling Liu, die in der „Villa Rosa“ arbeitet, Wasser, das aus der Leitung kommt, sei gewiss nicht gesundheitsgefährlich. So sieht es auch Annabell Grasse, die in dem Café gerade zu Mittag isst. „Ich verlasse mich darauf, dass die Werte innerhalb der Grenzwerte liegen.“ Darauf kann man sich im Raum Landsberg auch verlassen. Die jüngsten Analysen der Stadtwerke vom März ergaben 23 bis 24 Milligramm Nitrat pro Liter Trinkwasser. In Pürgen und Weil wurden ebenfalls 24 Milligramm festgestellt, in Erpfting und Hurlach 27.

Wasser ist sehr kalkhaltig

Stärker als das Thema Nitrat nimmt Annabell Grasse ein anderes Charakteristikum des Landsberger Wassers wahr: „Das Wasser hier ist sehr kalkhaltig.“ Der Trinkwasserkonsum scheint sich an anderen Kriterien zu orientieren: Manche mögen es lieber etwas prickelnd aus der Mineralwasserflasche, weil sie Leitungswasser als eher abgestanden empfinden. Für Kaffee, Tee oder Suppe verwenden sie Wasser aus der Leitung, sagen alle, die man aufs Thema Nitrat anspricht.

Nitrat ist gut und schlecht zugleich: Der darin enthaltene Stickstoff ist einerseits Pflanzennahrung. Wird aber zu viel gedüngt, bleibt Nitrat im Boden zurück und kann ins Grundwasser gelangen. Im menschlichen Körper wird Nitrat in Nitrit umgewandelt. Dieser Stoff kann besonders Säuglingen gefährlich werden, erklärt der Dießener Wassermeister Michael Deininger: Nitrit kann zur sogenannten Blausucht führen, die die Sauerstoffaufnahme im Blut beeinträchtigt.

Ohne Bedenken trinken

Wenngleich im Landkreis das Trinkwasser überall ohne Bedenken genossen werden kann: Auch hier ist der Zusammenhang zwischen Landwirtschaft und Wasserqualität erkennbar. So sind die Werte in den ackerbaulich genutzten Teilen rund um Landsberg und im Norden höher als in den wiesen- und waldreichen Gebieten im Süden. Das lässt sich an den Daten des Wasserwirtschaftsamts Weilheim ablesen. Diese beziehen sich nicht auf das aus den Hähnen kommende Trinkwasser, sondern auf das Grundwasser: Hohe Werte zeigen sich an der Grundwassermessstelle im Bereich von Klosterlechfeld mit 46 bis 62 Milligramm Nitrat pro Liter. Mittlere Werte um die 25 Milligramm weisen die Messstellen in Eresing, Kaufering und Landsberg auf, während es in Bischofsried bei Dießen, Denklingen und Finning nur 12 bis 18 Milligramm sind. Die Werte wurden in den Jahren 2012 bis 2017 erhoben.

Einer, der das Thema Nitrat von zwei Seiten – als Landwirt und Vorsitzender der Wasserversorgung der Pöringer Gruppe – kennt, ist Wilfried Lechler aus Stoffen. Da war das Problem früher auch schon mal viel größer als heute: Vor 15 Jahren seien noch 43 Milligramm Nitrat in einem Liter Trinkwasser gemessen worden, jetzt seien es noch rund 24, berichtet Lechler. Dazu seien einige Anstrengungen nötig gewesen. Was die neue Düngeverordnung seit dem vergangenen Jahr fordert, um die Grundwasserqualität zu erhalten und zu verbessern, sei in den Schutzgebieten der Pöringer Gruppe schon seit vielen Jahren Praxis, erklärt Lechler. So dürfen dort die Landwirte pro Düngergabe nicht mehr als 50 Kilogramm Stickstoff pro Hektar ausbringen. Ausnahmen würden nur für Kulturen gewährt, die in kurzer Zeit einen höheren Nährstoffbedarf haben, das gilt zum Beispiel für den Winterraps im Frühjahr.

Mehr Aufwand für die Landwirte

Die in der Düngeverordnung verlängerten winterlichen Gülle-Sperrfristen gelten schon seit Langem, obligatorisch ist zudem, dass auch im Winter Pflanzen auf den Feldern stehen: Länger als sechs Wochen dürfe kein Acker kahl bleiben. Das bedeutet für die Landwirte mehr Aufwand und vielleicht auch mal geringere Erträge, diese würden jedoch mit zusätzlichen Zahlungen der Wasserversorgung ausgeglichen. 40 bis 50 Euro Ausgleich würden pro Hektar bezahlt.

Dafür müssen die Wasserabnehmer etwas tiefer in die Tasche greifen: Um neun Cent pro Kubikmeter werde das Wasser dadurch teurer, rechnet Lechler vor. Und was ihm auch wichtig ist zu betonen: Die Sorgen, dass in den Schutzgebieten keine Landwirtschaft mehr betrieben werden könne, hätten sich nicht erfüllt. Aber es sei ein langer Weg, bis sich die Nitratwerte wieder verbessern. „Wenn 50 Jahre mit dem Wasser Schindluder getrieben wurde, lässt sich das in drei Jahren nicht wiedergutmachen.“

Dass die Nitratsituation im Landkreis nicht so angespannt ist wie in Niederbayern, Mittel- und Unterfranken, liege an der Art, wie Landwirtschaft betrieben wird, erklärt Lechler. Viel Ackerbau und große Viehbestände mit entsprechend viel Gülle hätten in den vergangenen Jahrzehnten hohe Nitratwerte zur Folge gehabt: Wo dagegen Grünland überwiegt, werde durch das Wachstum des Grases dem Boden ständig und recht gleichmäßig Nitrat entzogen, erklärt Lechler.

Themen Folgen