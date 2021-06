Nitsch folgt auf Wackenhut

Neuer Chef der Agentur für Arbeit

Die Agentur für Arbeit Weilheim hat ab Juli einen neuen Chef. Markus Nitsch folgt auf Oliver Wackenhut, der seit April 2020 den Vorsitz der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Weilheim vorübergehend innehatte.

Als im März 2020 der damalige Geschäftsführer Michael Schankweiler die Agentur für Arbeit Weilheim verließ und seine dauerhafte Nachfolge nicht sofort geregelt werden konnte, übernahm Oliver Wackenhut, Geschäftsführer Operativ, übergangsweise den Posten. Sein Nachfolger, der 59-jährige Markus Nitsch, bringt laut Pressemeldung umfangreiche Berufs- und Lebenserfahrung aus den verschiedensten Bereichen auch außerhalb der Bundesagentur für Arbeit mit. Geboren in München und aufgewachsen in Ansbach, studierte er in Bamberg und Frankfurt Theologie.

Danach arbeitete Nitsch elf Jahre lang als Theologe, darunter vier Jahre in einer Selbsthilfeorganisation für Menschen aus Randgruppen und fünf Jahre Gemeindeleitung im Osten der Türkei. In der Bundesagentur für Arbeit arbeitete Markus Nitsch 2001 zunächst als befristeter Projektvermittler. Nach einem Jahr Traineeprogramm für Nachwuchskräfte folgten unterschiedliche Stationen, bis er vor etwas über neun Jahren in die Leitungsaufgabe von Arbeitsagenturen wechselte, zuletzt in Schwandorf in der Oberpfalz. (lt)

Foto: Agentur für Arbeit