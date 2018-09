vor 50 Min.

Noch gibt es Wasser in Finning

Am Tiefbrunnen in Entraching ist die Pumpe ausgefallen. Es ist noch Wasser für einige Stunden im Hochbehälter.

In der Nacht auf Freitag gab die Pumpe am Brunnen in Entraching den Geist auf. Der Vorrat im Hochbehälter ist gering. Doch auch die Ersatzpumpe ist defekt. An einer Lösung wird gearbeitet

Von Stephanie Millonig

„Hätten wir eine Notversorgung, müssten wir nur den Schalter umlegen.“ Bürgermeister Siegfried Weißenbach steht vor dem Hochbehälter der Finninger Wasserversorgung in Entraching. Am Brunnen wird nicht mehr gefördert. Der fürs Finninger Wasser zuständige Bereitschaftsdienst war am Freitag um 22 Uhr alarmiert worden. „Wenn der Wasserstand im Hochbehälter auf zwei Meter absinkt, wird man per SMS informiert“, erzählt Max Kirchmann, dessen Windacher Installationsbetrieb in Bereitschaft war.

Dadurch wird gewährleistet, dass rechtzeitig reagiert werden kann. Denn so funktioniert in Finning die Wasserversorgung, wie die Männer vor Ort erläutern: Während des Tages werde das Wasser direkt ins Netz gepumpt und über Nacht laufe der Hochbehälter voll. Er hat eine Kapazität von 700 Kubikmetern in zwei Kammern.

Es gibt eine Ersatzpumpe in Entraching und in Eresing

Gemeinsam mit Wassermeister Stefan Winkler von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Windach hat Kirchmann in der Nacht die Technik durchgeprüft, nach Mitternacht stand fest: Die Pumpe ist defekt. „Wir haben immer eine Pumpe vorrätig“, erzählt Bürgermeister Weißenbach. Doch woher einen Kran bekommen, der die Bauteile des insgesamt rund 30 Meter langen Gestänges nebst Pumpe ins Pumpenloch hebt? Weißenbach telefonierte am Samstagfrüh mit Alfred Dohr von der örtlichen Spenglerei und am Vormittag steht der Kran bereit.

Doch beim Überprüfen der Ersatzpumpe ergibt sich ein Geräusch, welches den Männern suspekt ist. Weißenbach erläutert, dass es sich um die Pumpe handelt, die bei einem ähnlichen Vorfall 2008 ausgebaut worden sei. Sie sei überarbeitet worden, lagere jetzt aber zehn Jahre. Und sie hat offensichtlich eine „Standschaden“, wie Weißenbach sagt: „Die Pumpe zieht zu viel Strom, möglicherweise ist ein Lager fest.“

Die Finninger und Entrachinger wurden von den Feuerwehren informiert

Es wird entschieden, die Ersatzpumpe der Eresinger Wasserversorgung zu holen. Auch sie muss überprüft werden, so ist mittags der Stand der Dinge. Die Männer arbeiten unter einem gewissen Zeitdruck. Denn da die Pumpe bereits zu Beginn der Nacht ausfiel, konnte dieses Reservoir noch nicht aufgefüllt werden. „Wir haben jetzt einen Wasserstand von 1,35 Metern“, sagt Weißenbach, der nicht weiß, wie lange diese Menge ausreichen wird. In den Melkanlagen der Milchviehbetriebe wird viel Wasser gebraucht und beim Staudenwirt sei eine Hochzeit, erzählt der Bürgermeister. Er hat die Feuerwehren angewiesen, die Bürger zu informieren: In Entraching wurde per Lautsprecherdurchsagen darum gebeten, den Wasserverbrauch einzuschränken. In Finning hat die Feuerwehr laut Weißenbach Handzettel verteilt.

„Wir bauen jetzt eine zehn Jahre alte Pumpe ein“, sagt Weißenbach und verweist darauf, dass man mit einer Notversorgung, auf die umgeschaltet werden könne, mehr Handlungsspielraum hätte. In den VG-Gemeinden Finning, Windach und Eresing wird wie berichtet seit Längerem darüber diskutiert, die eigenen Wassersysteme abzusichern.

In Windach steht ein Bürgerentscheid zur Notversorgung aus

Mehrere Varianten stehen zur Diskussion, unter anderem, das bekannte, große Wasserreservoir in Westerschondorf anzuzapfen und eine gemeinsame Notversorgung aufzubauen. Finning hatte im April für eine gemeinsame Lösung der drei Gemeinden gestimmt, das Ja von Eresing erfolgte bereits 2017. Doch in Windach diskutierte man über die Möglichkeit einen weiteren Brunnen in Schöffelding zu bauen und es wurde ein Bürgerentscheid in die Wege geleitet. Über die Notversorgung abgestimmt wird in Windach bei der Landtagswahl im Oktober.

