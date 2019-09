15:37 Uhr

„Noch nie so nah dran am MVV“

Der Landkreis Landsberg beteiligt sich an einer Grundlagenstudie, die später einmal zu einem Beitritt zum Münchner Verkehrsverbund führen soll. Neue Standards für Buslinien.

Von Gerald Modlinger

Der Landkreis Landsberg will jetzt einen ersten Schritt unternehmen, um in den nächsten Jahren in den Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) aufgenommen zu werden. Der Kreisausschuss hat jetzt dem Kreistag empfohlen, sich an den Kosten für die erste Phase einer Grundlagenstudie zu beteiligen. „Wir waren noch nie so nah dran“, kommentierte Landrat Thomas Eichinger (CSU) diese Entscheidung.

Die erste Phase der Grundlagenstudie, die 2020/21 erstellt werden soll, wird sich laut dem Nahverkehrsbeauftragten im Landratsamt, Dietmar Winkler, mit dem Schienenverkehr und der Frage beschäftigen, welches Defizit für die Bahnbetreiber durch die Einführung des für die Bahnfahrer günstigeren MVV-Tarifs entstehen wird. Das könnten bis zu 6,3 Millionen Euro im Jahr sein – und diese Durchtarifierungsverluste waren in der Vergangenheit ein wesentlicher Grund dafür, warum man in Sachen MVV-Beitritt im Landkreis nicht vorankam.

Wie viel vom Verlust übernimmt der Freistaat?

Nun stelle das Staatsministerium für Wohnen, Bauen und Verkehr in Aussicht, bis etwa 2026 zwei Drittel dieses Verlusts zu übernehmen, in der weiteren Zukunft dann sogar vollständig, erklärte Winkler. Für die Landkreise bleibe aber noch der Ausgleich der für die Buslinien entstehenden Einnahmeverluste, erläuterte Winkler weiter. Die auf den Landkreis Landsberg entfallende finanzielle Beteiligung an der Grundlagenstudie dürfte sich laut Winkler auf 20.000 bis 30.000 Euro belaufen.

Eine weitere wesentliche Voraussetzung für den Beitritt zum MVV ist, den bestehenden Nahverkehrsplan im Landkreis anzupassen oder neu zu erstellen. Auch dies befürwortete der Kreisausschuss einstimmig. Damit soll vor allem erreicht werden, die Busangebote zu verdichten und die Umsteigezeiten zu den Schienenangeboten zu optimieren. Ferner sollen Schritt für Schritt die im MVV definierten Qualitätsstandards für Busse, Haltestellen und Fahrpersonal angewendet werden. Für die Erstellung eines solchen Nahverkehrsplans müsse ein externes Fachbüro beauftragt werden. Nach den Erfahrungen anderer Landkreise seien hierfür Kosten von rund 150.000 Euro zu veranschlagen.

Der Landkreis braucht einen Nahverkehrsplan

Die genannte bessere Verknüpfung von Bus- und Bahnverkehr sei jedoch nur „die halbe Miete“, warf Renate Standfest (GAL) ein: Es gehe auch um weitere Bedarfe, etwa um die Verbindung zwischen dem Ammerseegebiet und der Kreisstadt. Ihre Fraktionskollegin Monika Groner ergänzte, auch an den Einsatz kleinerer Busse und Anruf-Sammel-Taxis zu denken. Und Mathias Neuner (CSU) sagte, er könne sich auch Verbesserungen im Landsberger Stadtbusverkehr vorstellen.

Weitere Einzelheiten sollen dann in der Struktur- und Nahverkehrskommission des Kreistags besprochen werden, kündigte Landrat Thomas Eichinger (CSU) an.

