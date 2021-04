Notbremse gelöst: Welche Regeln im Kreis Landsberg ab wann gelten

Die Corona-Notbremse im Kreis Landsberg wird wieder gelöst. Ab wann welche Regeln gelten und wieso sich kurz vor den Lockerungen eine kuriose Konstellation ergibt.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) im Landkreis Landsberg lag am Freitag bei 77,3 und damit den dritten Tag in Folge unter der kritischen Marke von 100. Das heißt, dass nach knapp einer Woche die sogenannte „Notbremse“ wieder gelöst wird. Ab wann welche neuen Regeln gelten und wieso sich kurz vor den Lockerungen eine kuriose Konstellation ergibt.

Nach dem positiven Trend in den vergangenen Tagen ist der Inzidenzwert im Kreis Landsberg wieder gestiegen: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) lag er am Freitag bei 77,3 (Donnerstag: 70,7). Die seit Ostermontag im Kreis Landsberg geltende Corona-Notbremse wird dennoch wieder gelöst, da der Wert nun drei Tage in Folge die 100er-Marke unterschritten hat: Ab kommender Woche ist demnach in vielen Geschäften wieder Terminshopping möglich (Click&Meet). Außerdem wird die nächtliche Ausgangssperre ab Sonntag aufgehoben. Dadurch ergibt sich eine kuriose Situation: Wie Landratsamt Pressesprecher Wolfgang Müller gegenüber dem LT mitteilt, dürfen die Menschen ab Mitternacht theoretisch wieder ohne triftigen Grund auf die Straße. Am Samstag greift die ab 22 Uhr geltende Ausgangssperre allerdings noch bis 24 Uhr.

In allen Schulen findet Präsenzunterricht statt

Der am Freitag festgestellte Inzidenwert legt zudem fest, wie es in der kommenden Woche in den Schulen weitergeht. Da er unter 100 liegt, findet von Montag bis Freitag nach Angaben des Landratsamts grundsätzlich Präsenzunterricht statt – soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann –, oder Wechselunterricht. Auch Kindertagesstätten sind geöffnet.

Auf andere Bereiche, wie beispielsweise den Einzelhandel, könnten schon früher wieder schärfere Regeln zukommen. Wie Wolfgang Müller erklärt, könnte die Notbremse bereits am Mittwoch wieder in Kraft treten – falls die kritische Inzidenz-Marke von 100 am Samstag, Sonntag und Montag wieder überschritten wird.

Das RKI meldet am Freitag 33 neue Fälle

Am Donnerstag sprach Landrat Thomas Eichinger (CSU) während eines Pressegesprächs von einer „künstlichen Reduktion“ der Corona-Fallzahlen in den vergangenen Tagen, da über die Osterfeiertage weniger getestet wurde. Am Mittwochabend seien noch einige positive Fälle hinzugekommen, die nicht mehr in den durch das RKI am Donnerstag berechneten Inzidenzwert eingeflossen seien.

Im Vergleich zum Vortag sind am Freitag wohl auch deshalb relativ viele neue Corona-Fälle (33) hinzugekommen. Laut RKI wurden seit Beginn der Pandemie 3424 Infizierte im Landkreis Landsberg gemeldet. Wie das Landratsamt Landsberg mitteilt, befinden sich derzeit 206 positiv-getestete Personen in Quarantäne (Donnerstag: 202), weitere 568 müssen als Kontaktperson 1 zu Hause bleiben (Donnerstag: 602). Im Landsberger Klinikum werden momentan acht Covid-19-Patienten behandelt – sieben auf der Allgemeinstation und einer auf der Intensivstation.

