„Nur ein bisschen verRückt“

Andrea Skorpil und Manfred Engert in der Säulenhalle: „François und Babette besuchen eine Ausstellung“. Im Bild: Babette.

Werke von Skorpil und Engert in der Säulenhalle

Von Romi Löbhard

„Dann mach ich mir nen Schlitz ins Kleid ...“: Wer erinnert sich noch an die von Evelin Künneke, später Ingrid Steeger, in der Kultserie „Klimbim“ gesungene Liedzeile? Die Mundrachinger Künstlerin Andrea Skorpil hat den Halbsatz mit einer schmalen, witzigen Skulptur – Schwemmholz mit Kleid – sichtbar gemacht. Das Exponat zeigt sie neben einer Reihe weiterer Objekte und Bilder derzeit in der Landsberger Säulenhalle.

Noch bis Sonntag können Besucher sehen, was Skorpil und Gastaussteller Manfred Engert unter dem Titel „nur ein bisschen verRückt“ verstehen. Verrückt können vom Bildmittelpunkt weggeschobene Motive sein. Fast unglaublich sind auch Naturschauspiele wie ein blutroter Abendhimmel, der alles in brennendes Licht taucht. Irre beeindruckend ist „Murmels“ schmachtender Hundeblick, perfekt auf Karton festgehalten. Beeindruckend auch die anderen Tierbilder, teilweise minimalistisch mit Ruß auf Karton negativ gezeichnet.

Oder die Elefantenserie von Manfred Engert, dessen Arbeiten sich übrigens perfekt einfügen in die ironisch-humoristische Kunst-Welt von Skorpil. Mal spaziert der Dickhäuter einfach als Fotografie über die Leinwand, mal kommt er als Bleistiftzeichnung daher.

Auf einem anderen Bild täuscht eingefärbte Sackleinwand eine heiß-flirrende Wüstenlandschaft vor. Richtig verrückt sind die zur Schau gestellten Skulpturen. Da steht neben der Schlitzkleid-Plastik der Faun mit den glänzenden Ohrringen, dem Rauschebart und den dicken Nasenflügeln. Dazu gehören auch „François und Babette“, die eine Ausstellung besuchen, beide mit Frankreich-typischer Kopfbedeckung. Er trägt Schnauzer, sie ein sehr offenherziges rotes Kleidchen, aus dem pralle Brüste hervorquellen. Die roten Pumps dazu sind entschieden zu klein, François geht gleich barfuß. Naturalistisch/gegenständlich, abstrakt/surreal: Besucher der Schau erwartet eine breite Palette an Stilen und Ausdrucksweisen. Andrea Skorpil zeigt zusätzlich von ihr geschriebene und illustrierte Büchlein.

Von der Schreibwerkstatt Landsberg ist neben den bisher bereits erschienenen Büchern die neue Anthologie „Jahreszeiten zwischen Lech und Ammersee“ zu begutachten und auch zu erwerben. Ein weiteres Zusatzangebot ist am Samstag, 3. August, ab 15.30 Uhr zu erleben. Beatrix Saadi-Varchmin wird unter dem Titel „Musik fliegt durch die Luft, Vögel und Insekten musizieren“ die von ihr in der Natur aufgenommenen Stimmen vorführen und interpretieren.

„nur ein bisschen verRückt“ – Andrea Skorpil und Manfred Engert stellen in der Säulenhalle in Landsberg aus. Öffnungszeiten bis einschließlich Sonntag, 4. August, täglich von 14 bis 18 Uhr.

