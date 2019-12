15:02 Uhr

OB-Kandidat Bredschneijder greift Landsberger Stadtjuristin an

Felix Bredschneijder will in Landsberg Oberbürgermeister für die SPD werden.

Der Landsberger Anwalt und Stadtrat sieht sich im Wahlkampf gezielt angegriffen. Felix Bredschneijder sagt: Er habe alles mit der Stadt im Vorfeld abgesprochen.

Von Alexandra Lutzenberger

Der Landsberger Oberbürgermeister-Kandidat Felix Bredschneijder ( SPD) vertritt den früheren Oberbürgermeister Ingo Lehmann in Sachen Derivate (LT berichtete). Ob das rechtens ist, ist derzeit die Frage. Für Bredschneijder stellt sich diese Frage nicht. Er greift allerdings nun Stadtjuristin Petra Mayr-Endhart an, die die Zulässigkeit als „differenziert“ ansah. Denn in der Bundesrechtsanwaltsverordnung stehe, dass ein Rechtsanwalt keine „widerstreitenden Interessen“ vertreten dürfe, so Mayr-Endhart in unserer Mittwochsausgabe.

Wider besseren Wissens?

Bredschneijder wirft Mayr-Endhard in einer Stellungnahme am Mittwoch eine Aussage „wider besseren Wissens“ vor. Er schreibt: „Irritierend ist die Berichterstattung aber insbesondere wegen Ihrer dort wiedergegebenen Aussagen. Wenn das LT Sie hier nicht falsch wiedergegeben hat, wovon ich nicht ausgehe, haben Sie wider besseren Wissens Dinge behauptet, die falsch sind.“ Er müsse der Stadtjuristin an dieser Stelle die Absicht unterstellen, ihm gezielt schaden zu wollen.

Gespräche über Schriftsätze und Taktik

Laut Bredschneijders Aussagen habe die Stadtjuristin es zu Beginn des Verfahrens sehr begrüßt, dass er sich in den Fall einklinke. Breschneijder führt Besprechungen im Büro Mayr-Endharts und unzählige Diskussionen über Schriftsätze und Taktik an. „Die von meiner Kanzlei eingereichten Schriftsätze zur Sache waren mit Ihnen bis ins Detail abgestimmt. Und warum das Ganze? Weil es in dieser Sache nur ein Interesse gibt – das unserer Stadt“, so Bredschneijder. „Wir haben gemeinsam und Schulter an Schulter immer nur dieses eine Interesse verfolgt, nämlich, dass die Stadt ohne Schaden aus dieser Sache herauskommt. Ein 'widerstreitendes' Interesse kann es hier schon denklogisch gar nicht geben.“

Genauso besprochen habe er mit Mayr-Endhart, wie er sich im Stadtrat verhalten müsse, um der Gemeindeordnung Genüge zu tun. Er verlasse die Sitzung bei kritischen Tagesordnungspunkten. „Dass Sie es bei dieser Sachlage gegenüber der Presse 'offenlassen', ob ich mich der Standesordnung für Rechtsanwälte und der Gemeindeordnung entsprechend verhalte, ist eine reine Unverschämtheit“, sagt der Anwalt und derzeitige Stadtrat.

Bredschneijder fühlt sich gezielt angegriffen

„Und dass Sie damit jetzt im Wahlkampf aufwarten, nachdem ich sechs Jahre in dieser Rolle im Stadtrat bin und von Ihnen zu keinem Zeitpunkt mir gegenüber eine kritische Anmerkung kam, muss ich als gezielten Angriff Ihrerseits auf meine Person werten“, sagt Felix Bredschneiijder an die Adresse von Petra Mayr-Endhart.

Die Justiziarin der Stadt Landsberg war zu den Vorwürfen bisher nicht erreichbar. Folgendes hatte die Juristin gestern gegenüber dem LT gesagt: Sie betrachte die Frage der Zulässigkeit von Bredschneijders Mandat differenziert. Dieses sei grundsätzlich zulässig – im Rahmen der gesetzlichen und standesrechtlichen Grenzen: So regle Artikel 50 der Gemeindeordnung, dass Gemeinderatsmitglieder nur als gesetzliche Vertreter (zum Beispiel als Eltern Minderjähriger) Ansprüche Dritter gegen die Gemeinde geltend machen dürften. Und Paragraf 43a der Bundesrechtsanwaltsordnung bestimme, dass ein Rechtsanwalt keine widerstreitenden Interessen vertreten dürfe.

Das LT hat eine Anfrage bei der Rechtsanwaltskammer in München gestellt, wie diese den Sachverhalt beurteilt.

Der Kommentar zum Thema: Ein Stadtrat und OB-Kandidat in der Zwickmühle

Themen folgen